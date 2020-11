«Pop up xef», el nou concurs de Marc Ribas a TV3

REDACCIÓ | MANRESA TV3 estrenarà aquest dimecres, després del TN Vespre, el nou programa de Marc Ribas, "Pop up xef", que reunirà dos cuiners en un poble de Catalunya desconegut per a ells i allà hauran de fer el plat que millor el representi. Santi Villas i Meritxell Falgueras formaran el jurat encarregat d'escollir el guanyador.

Segons la pròpia cadena, durant cada capítol els concursants, dos joves cuiners amb projecció, recorreran un municipi per buscar inspiració. S'hauran d'impregnar de l'essència del lloc, parlar amb els habitats, caminar pels seus carrers, i per a això tindran un ajudant local que ells mateixos hauran de triar.

En 60 minuts, s'hauran de posar a la butxaca els veïns submergint-se en els seus carrers per conèixer la seva història i cultura, descobrir els seus herois i personatges famosos i, per descomptat, la seva gastronomia.

"Pop up xef" s'ha presentat aquest dilluns en una roda de premsa, a la qual han assistit Vicent Sanchis, director de TV3; Cristian Trepat, cap d'Entreteniment i Culturals de TV3; Carles Torras, director de continguts de DLO Magnolia; Amaia Saldise, directora del programa; Marc Ribas, presentador, i Santi Villas i Meritxell Falgueras, jurat.

La roda de premsa ha començat amb Vicent Sanchis, director de TV3, que ha donat la benvinguda i ha explicat que "Pop up xef" "és un nou programa d'entreteniment, una disciplina que just en aquests moments ens fa molta falta, gairebé tanta com ens cal la informació, i nosaltres volem aportar als espectadors dosis d'entreteniment i d'humor, de qualitat. "Pop up xef" compleix les expectatives". Ha afegit que "el programa comparteix essència amb el 'Joc de cartes', però té unes regles de joc diferents. Té molts punts en comú, com el presentador, Marc Ribas; la productora amb la qual col·laborem, Magnolia; la temàtica, la cuina; el format, un concurs; l'escenari, el territori..., però com us deia, diferent". I ha volgut agrair "la col·laboració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que, entre altres qüestions, ens ajuda a donar una empenta als productes de proximitat".

Després ha agafat la paraula Cristian Trepat, que ha definit el programa "com un 'spin-off' de 'Joc de cartes'". Perquè comparteixen ingredients, però té coses diferents, com el fet de ser un concurs contrarellotge, format de gimcana i treball en equip". El cap d'entreteniment i culturals de TV3 ha afegit que "una part important és comptar amb Marc Ribas com a presentador i també una molt bona selecció de concursant, molt divertits".

Trepat també ha volgut deixar molt clar que "s'han aplicat totes les mesures preventives per la covid-19 durant el rodatge del programa".

Carles Torras ha volgut agrair "a TV3 la confiança en un format original, que va néixer durant els rodatges de 'Joc de cartes'". El director de continguts de DLO Magnolia ha explicat la importància de posar a prova els cuiners, "avui en dia als cuiners se'ls demana que se sàpiguen buscar la vida, creativitat, inquietuds, que siguin relacions públiques i, evidentment, saber cuinar. I tot això es posa a prova en aquest programa".

La directora, Amaia Saldise, ha començat dient "aquest programa és un 'caramelet'. Ha estat un rodatge divertit i molt intens, en què ha destacat el producte de quilòmetre zero, la gent especial de cada poble que s'ha entregat molt i que ens ha permès descobrir anècdotes molt divertides de cada lloc. A més dues persones importants de cada poble s'han incorporat a cada programa a l'il·lustríssim jurat que formen Santi Villas i Meritxell Falgueras.

Per Marc Ribas aquest programa és un nou repte, "un concurs culinari, en què descobrim territori, cuiners joves i costums i tradicions de la cultura catalana a través del paladar". Ribas ha explicat que "després de fer tants programes amb vosaltres he après molt i sempre li busco un sentit a tot, perquè el té, i en aquest cas m'he trobat amb gent amb molt talent".

Els membres del jurat també han estat presents a la presentació, tot i que els problemes de connexió no han permès escoltar Santi Villas, que és el sibarita del programa, sí que Meritxell Falgueras ha explicat que "ens ho hem passat molt bé. Treballar amb el Santi ha estat molt divertit, ell és capaç de preguntar el que ningú s'atreviria a demanar". Falgueras també ha afegit que "per mi ha estat tot un repte. Jo he analitzat els plats des del punt de vista dels sentits, què és en el que soc experta".