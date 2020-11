Aquest és el poble del Moianès que ha triat «El Foraster» per arrencar la nova temporada

REDACCIÓ | MANRESA El programa "El Foraster" torna aquest dilluns vinent, 16 de novembre, a la graella de TV3 (22 h) i ho farà amb un episodi dedicat al municipi moianès de l'Estany, segons explica la pròpia cadena. Al municipi més elevat de la comarca, Quim Masferrer "viurà en primera persona una festa major diferent".

L'espai sobre els pobles més petits de Catalunya es va acomiadar dels espectadors el febrer passat amb molt bones dades d'audiència, però amb dubtes sobre si es tornaria a emetre per la complicada situació econòmica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El consell d'aquest ens, però, va aprovar finalment aquest mes de juny la contractació d'una nova temporada.

Després de cinc temporades en ruta, «El foraster» continua en forma. El programa, que es va estrenar el 25 de setembre del 2013, acumula ja més de 30.000 quilòmetres i ha visitat més de 60 pobles.

Entre els pobles que formen part d'aquesta nova entrega també hi ha Rellinars, al Vallès Occidental, on Masferrer coneixerà un dels seus ídols de joventut, el set vegades campió del món de trial Jordi Tarrés. A Perafita, una localitat d'Osona famosa per les seves coques, hi descobrirà una de les històries més commovedores de la temporada. "El foraster" passarà la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç, en ple mes d'agost, al poble d'Olivella, al Parc de Garraf, on també visitarà l'únic monestir budista de Catalunya. El programa també viatjarà a la Nou de Gaià, al Tarragonès, una comarca que encara no havia visitat mai. Amb la visita a aquests i altres pobles, "El foraster" trepitjarà per primera vegada un bon grapat de comarques que no havia visitat fins ara, com el Vallès Occidental, el Garraf, el Tarragonès i el Baix Penedès.