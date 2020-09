E2S Contents uneix cultura i tecnologia en un programa per a TV3

redacció | manresa La productora E2S Contents, amb seu a Manresa, ha guanyat un dels tres concursos que havia obert aquest estiu TV3. E2S Contents farà una desena de programes, d'uns 40 minuts, en els quals a través d'una persona del món de la cultura catalana es posarà en relació, justament, cultura i tecnologia, el món analògic i el digital.

E2S Contents està liderada per la parella fomada per Dani Sala i Núria Sala, i Jordi Ferrarons. El programa en qüestió es dirà CTRL, que són les lletres d'una de les tecles més utilitzades als teclats, però també podria ser l'acrònim de la paraula cultural. Aquest és el joc del nou programa.

Els responsables de TV3 han anunciat que en els propers mesos hi haurà diverses novetats. Els tres escollits en aquesta convocatòria són Celebrem, un espai d'entreteniment de temàtica cultural que TV3 produirà conjuntament amb Can Calma; A2Veus, un talent show musical que tindrà la col·laboració de la productora Incís Films; i l'esmental CTRL, un documagazín sobre la cultura digital.

Núria Sala explicava ahir a aquest diari que rebre l'encàrrec de fer el programa els suposava una gran dosi d'energia i una gran alegria. Sala ha avançat que el programa tindrà una veu en off com a conductor i que tindrà un protagonista del món de la cultura que serà l'exemple per veure la relació entre aquests dos mons. No es tracta de destacar les virtuts del món digital, sino més aviat de veure'n complementarietats. El programa disposarà de suports de noves tecnologies que el complementaran, com una app i una web pròpies.

Núria Sala resumeix la idea indicant que « CTRL és el programa que prem conjuntament les tecles cultura i tecnologia per fer arribar al gran públic les infinites possibilitats d'aquesta combinació en la creació i el consum culturals». Els espectadors hi descobriran obres de teatre interactives, videojocs artístics, bandes de música que no s'han trobat mai, pel·lícules que l'espectador crea, exposicions en realitat virtual o mapatges de reconstrucció històrica, entre d'altres.