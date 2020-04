Vols aprendre a fer una mona de Pasqua casolana?

G.C Antigament, la mona era un pastís de nata i crema cremada amb diversos ous de xocolata a sobre. Ara, per Setmana Santa les pastisseries s'omplen de 'figures' de xocolata que s'han convertit en 'imprescindibles' per a aquestes festes.

Tot i que cada vegada es fan més recarregades i més laborioses, tenim la recepta perfecta per fer la teva pròpia mona de xocolata a casa. Només has de seguir 6 senzills passos i obtindràs un resultat deliciós.



Ingredients:



Elaboració:

-6 ous-80 gr de sucre-Xocolata (una rajola)-500 gr de farina de blat-Llevat (un sobre)-1/4 litre de llet-Oli d'oliva-Plomes de colors-Ous de xocolata o altres elements al gust (per adornar)Per al

1. Batem els ous juntament amb el sucre. Afegim la farina de blat i el llevat i remenem bé fins aconseguir una massa homogènia.

2. Untem un motlle d'oli d'oliva verge i incorporem la barreja. La posem al forn a 175 graus durant 15 minuts.

A continuació, hem de preparar el farcit i l'exterior de la mona:

3. Barregem mig got d'aigua amb mig got de sucre per fer l'almívar.

4. D'altra banda, barregem la llet amb la xocolata -que haurem fos anteriorment- i remenem bé.

5. Traiem la base del forn, l'obrim per la meitat i untem d'almívar l'interior de les dues parts. I el mateix amb la xocolata, però també untarem tot l'exterior. Deixem refredar a la nevera.

6. Només faltaria adornar-la. La mona de Pasqua sol anar amb uns banderins de plomes, amb ous de xocolata, o fins i tot amb una xocolatina en forma de gallina o conill.