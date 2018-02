Com cuinar croquetes de manera més saludable

J.A.L

Les croquetes són una de les delícies de la cuina espanyola. La fusió entre la massa, la beixamel i una infinitat de possibles condiments fan d'aquesta recepta una de les que més possibilitats ofereix a l'hora d'innovar.

No obstant això, hi ha ocasions en les que causen cert recel, sobretot, quan s'està immers en les moltes 'operacions bikini' que s'inicien cada any. Per això, presentem alguns consells per poder elaborar les croquetes de manera més saludable.

-Si la nostra intenció és fer unes croquetes més sanes, el millor és usar farina integral, que aporta més fibra i ajuda a la digestió.

-El millor és canviar aliments com la carn o el pernil per verdures com la carbassa, el porro o els espinacs.

-No obstant això, el més important és controlar l'elaboració de la beixamel. És recomanable fer-la més lleugera, pel que s'aconsella l'ús de llet desnatada i una quantitat mínima de farina.

-Una vegada hem donat forma a la croqueta, cal pensar en com es cuinarà. Hi ha diverses opcions. Una d'elles és la tradicional, en oli. Si es fa servir aquesta tècnica, el millor és fer servir el d'oliva.

-No fa falta fer servir una abundant quantitat d'oli per cuinar. També és recomanable esperar a que s'escalfi perquè les croquetes no absorbeixin tant l'oli.

-Però més enllà dels mètodes tradicionals, les croquetes també es poden preparar al forn. Són molt més saludables que les fregides en oli, ja que no produeixen tanta grassa.

-Per acabar, hem de triar amb què les acompanyem. Tenim la costum de menjar-les com uns 'fregits' més, com les patates fregides o els calamars, però la veritat és que són una opció perfecta per acompanyar-les amb una amanida o unes verdures.