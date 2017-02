La civada, el cereal que ho cura tot

AMIC

Els cereals són la base de la dieta mediterrània i, a més, són indispensables per garantir la nostra salut, gràcies al contingut nutricional que aporten. Concretament, podríem dir que la civada és un aliment que serveix per millorar gairebé totes les funcions del nostre organisme i que es cultiva principalment a la zona mediterrània. A més, els nutricionistes recomanen el seu consum durant l'esmorzar, ja que només serà garantia de començar el dia amb les forces necessàries sinó que la seva propietat saciant evitarà que tinguem gana al cap de poca estona.

La raó que explica per què és un aliment tan beneficiós i terapèutic cal buscar-la en el seu alt contingut d'àcids grassos essencials i aminoàcids, juntament amb la seva aportació variada de minerals (com el zinc, el calci, el ferro, el sílice i el iode) i els hidrats de carboni complexos, que alliberen sucres de manera progressiva. Tot això té un efecte positiu en nombroses funcions vitals del nostre organisme, com per exemple la renovació i protecció de teixits, pell, cabells, ossos, músculs i nervis; el bon funcionament del cervell i la capacitat memorística; l'activitat intestinal o la regulació metabòlica, entre altres beneficis.

La civada també ajuda a mantenir i millorar el sistema cardiovascular i circulatori, ja que ajuda a eliminar el colesterol de les artèries i, fins i tot, pot millorar la pressió arterial. Aquest cereal contribueix a eliminar dolències com la disenteria, la diabetis, l'hepatitis o la indigestió. I, a més, també el podem aplicar directament a la pell per alleujar els símptomes de malalties cutànies com la psoriasi o la dermatitis.