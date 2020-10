«The Mandalorian»: L'imperi contraataca

Tot i que va ser un fenomen en diferit perquè Disney + va trigar a arribar a molts països, entre ells el nostre, The Mandalorian va guanyar-se ràpidament el cor de crítica i públic. Qui més qui menys la va considerar un dels millors productes mai sorgits de l'univers Star Wars, però és que justament el secret del seu èxit radica en la seva capacitat de no dependre'n en excés: és una sèrie excel·lent més enllà de la seva pertinença la saga galàctica, i també un meravellós exemple de com fer un relat sòlid i inventiu sense passar-se de durada. És més, fer-se curta en aquest temps de dilatacions és fins i tot un miracle. The Mandalorian brilla per la seva manera d'aproximar-se a la història (hi ha episodis que són pràcticament muts, i narrats amb una enlluernadora atenció al detall), pels seus deliciosos homenatges als gèneres clàssics, amb el western al capdavant; i pels seus personatges, d'aquells que et semblen creïbles i propers der seguida que els coneixes. No cal dir que aquesta sèrie és tant del caçador de recompenses que li dóna títol com del «paquet» que ha de protegir, el petit Ioda que s'ha convertit ja en una de les icones de la saga.

La segona temporada arriba a avui, a raó de capítol per setmana. I de què va? Doncs costa de dir, perquè Disney, com fa amb els seus productes més esperats, ha mantingut el secret fins al darrer moment. És clar que les aventures del mercenari i el seu entranyable amic mantindran un estil similar, que plantaran cara a vells i nous enemics (l'imperi, per més que ja no sigui el que era, continua contraatacant) i que els seus responsables s'han proposat portar una mica més enllà les connexions de la sèrie amb la resta de l'univers de Star Wars. En aquest sentit, potser la filtració que més ha entusiasmat els fans és la presumpta aparició de Boba Fett, de nou interpretat per Temuera Morrison. Això tenir pot ressons a la futura sèrie dedicada a Obi Wan Kenobi, a banda de poder fer justícia a un dels personatges més desaprofitats per George Lucas a la trilogia original.

Al capítol de fitxatges destaquen tres grans noms: els de Timothy Olyphant, Michael Biehn (el protagonista de Terminator sempre ha tingut una estreta vinculació amb el fantàstic) i la gran Katee Sackhoff, una musa de la ciència-ficció moderna gràcies a la seva participació a Battlestar Galactica. Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito i Carl Weathers continuen estant-hi al capdavant del repartiment. I pel que fa a entre bastidors, el màxim responsable de la funció segueix sent Jon Favreau, que ja va demostrar a la purinera temporada que té molt bon ull buscant aliats per als seus projectes: aquesta vegada s'ha envoltat de col·legues tan il·lustres com Robert Rodríguez i Peyton Reed, autor de les dues aventures cinematogràfiques d'Ant-Man.