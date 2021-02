Sèries i pel·lícules que no et pots perdre aquest cap de setmana

Alba Sánchez | Manresa Els premis se celebraran la nit del 28 de febrer fins a la matinada de l'1 de març i es podran veure a través del canal Movistar CineDoc&Roll (dial 31), Movistar Seriesmanía (dial 12) i #0 (dial 7). Serà una gala especial i diferent de la d'anys anteriors a causa de la covid-19.

En les últimes edicions, Netlif ha liderat les nominacions i en aquesta no ha sigut diferent: «Mank» i «El jucio de los 7 de Chicago» són les dos pel·lícules preferides, la sèrie «The Crown» i la minisèrie «Gambito de Dama». Entre les preferides també trobem la comèdia «Schitt's Creek», guanyadora de 5 Globus d'Or l'any anterior.

A la resta de plataformes digitals no hi ha gaires novetats, encara que hi predominen les estrenes de pel·lícules.

A Netflix, s'estrena les comèdies «Loco por ella» i «Moxie», una revolució feminista en un institut, i el thriller «Mira la chica del tren».

HBO estrena «Gangs of New York», amb Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-Lewis i John C. Reilly.

Com cada divendres, arriba el nou episodi de «La Bruja Escarlata y Vision» a Disney + i també s'estrena la pel·lícula «Ramona y su hermana».

A Amazon Prime Video, arriba l'spin-off de la saga «Fast & Furios», «Fast & Furious: Hobbs & Shawn» i la pel·lícula d'animació «Mascotas 2».

A Movistar, a part de poder veure els premis, també arriben les estrenes de «Color our of sapce», l'adaptació del llibre «El color del espacio exterior» de H. P. Lovercraft, «El diablo tiene un nombre» i «Retrato de un amor».