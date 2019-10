«Merlí: Sapere Aude» ja té data d'estrena

REDACCIÓ | MANRESA "Merlí: Sapere Aude", l'spin-off de l'exitosa sèrie catalana "Merlí", ja té data d'estrena. Serà el 5 de desembre, quan aterrarà a la plataforma a Movistar+ i els seus usuaris la podran seguir, també, en català.

Héctor Lozano, creador de la sèrie original, segueix al capdavant de l'spin-off junt amb l'equip tècnic encapçalat per Aitor Montánchez, productor executiu, i el director Menna Fité. I al repartiment no hi falten ni Carlos Cuevas ni David Solans, que reprenen els rols de Pol i Bruno, i se'ls afegeixen María Pujalte -la nova "Merlí"-, Pablo Capuz, Azul Fernández, Claudia Vega, Pere Vallribera i Gloria Ramos, entre altres.

A "Merlí: Sapere Aude", el personatge Pol Rubio (Carlos Cuevas) torna a les aules i inicia els seus estudis a la facultat de Filosofia, mesos després de la mort de Merlí, moment el qual acabava la sèrie original.

El rodatge va durar 10 setmanes i va comptar amb diversos escenaris com la Universitat de Barcelona, el Barri Gòtic, el Raval i la platja de Barcelona. La ficció creada per Héctor Lozano ha estat escrita per ell mateix, i produïda per Veranda TV, pel mateix equip creatiu i tècnic de les temporades anteriors, garantint el segell Merlí que tant va agradar als seguidors de la sèrie original.