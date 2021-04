Les estrenes per veure d'una tirada aquest cap de setmana

Redacció Netflix estrena «La Serpiente» una minisèrie inspirada en l'estafador Charles Sobhraj i Marie – Andrée Leclerc, la seva dona– . Els dos eren una parella traficant de pedres precioses que es va convertir en sospitosos d'una sèrie d'assassinats. També hi ha disponible la pel·lícula «Madame Claude», ambientada en el Paris dels anys 60, sobre una dona que té un negoci dedicat a la prostitució que li dóna poder sobre el món polític i el criminal. La plataforma també presenta la docusèrie «Esto es un Atraco: El Mayor Robo de Arte del Mundo», que explica el cas de robatori que es va produir el 18 de març del 1990, al museu Isabella Stewart Gardner a Boston. La matinada d'aquell dia, els lladres van saqueja el museu durant una hora, emportant-se 13 obres d'art. 30 anys més tard, encara no s'ha resolt el crim.



HBO

Disney +

Amazon Prime

Movistar

estrena lai la pel·lícula bèl·lica «, de Steven Spielberg, ambI per aquells que els hi agradi passar por, també arriba la saga de terror del matrimoni Ed i Lorraine Warren que es va dedicar a investigar casos paranormals amb «Expediente Warren: The Conjurin» i «Expediente Warren: El caso Enfield», dirigides per James Wan.a part de l'estrena del nou episodi dei detambé arriba una nova sèrie de misteri «sobre dos nens que troben un portal secret amb el qual poden viatjar en el temps i investigar un succés sospitós que va tenir lloc dècades enrere.arriba la seqüela deUn fals documental que segueix a un grup d'universitaris que s'endinsen en el bosc de Black Hills per descobrir què va passar amb la germana d'un dels nois. «Trollhunter», un altre un fals documental, en el qual un grup de joves que vol destapar la conspiració del govern noruec sobre Trolls que viuen amagats de la civilització a Noruega. Iuna altra pel·lícula de terror escrita per Wes Craven, creador de la saga «Scream» i de «Pesadilla en Elm Street». A la plataforma, també arriba el drama de ciència-ficció, «amb Tom Hiddelston (Thor), Jeremy Irons i Elisabeth Moss (El Cuento de la Criada).Per últim, as'estrena la segona temporada desobre una jove que coneix a un director de funerària una mica excèntric que, per entretenir a la noia, li explica històries aterridores.