Les 10 sèries que no et pots perdre aquest 2021

| Manresa Nou any i collita nova a la petita pantalla. Les sèries no paren aquest 2021, un any que vindrà carregat de novetats, però també amb cares conegudes que tornen per explicar noves històries i transportar-nos a nous mons. Plataformes com Netflix, HBO, Amazon Prime Vídeo, Disney+, Apple TV+, Movistar+, Filmin o Starzplay ens porten a partir d'aquest mes les que es convertiran en les millors sèries de 2021. Aquí podràs saber quins són aquests títols i les seves corresponents dates d'estrena.

American Gods torna una tercera temporada per explicar-nos les aventures i desventures entre els vells deus de la mitologia i els nous deus de la tecnologia i tot això en 10 capítols que arribaran l'11 de gener a Amazon Prime.

Servant, la sèrie del director d'"El Sexto Sentido" torna una nova temporada per submergir-nos de ple en els seus terrorífics misteris amb noves històries que buscarà posar-nos els pèls de punta.

Batwoman tornarà a enfundar-se el vestit de superheroi el 18 de gener amb Javicia Jeslie com a nova protagonista després de la renúncia de Ruby Rose. Caldrà veure com defensarà l'heroïna.

Marvel se seguirà expandint aquest 2021 amb Falcon y el Soldado de Invierno, els hereus naturals del Capitán América. La sèrie seguirà els esdeveniments de Vengadores: Endgame i tots dos herois s'hauran d'unir per intentar salvar el món.

I una altra de Marvel amb Loki, el malfactor més estimat de la franquícia i germà del déu del tro, Thor, explicarà la seva aventura en solitari que el portarà a un munt de situacions delirants i divertides per parts iguals.

The Mandalorian tornarà amb una tercera temporada a finals d'aquest any, després de dues temporades molt exitoses i de convertir-se en el símbol del revifament de la franquícia de Star Wars a la petita pantalla.

El cuento de la criada, la distopia feixista i misògina seguirà explicant la supervivència de les criades en un món completament dominat pels homes, basat en la novel·la de Margaret Atwood, tornarà aquest any.

L'última i definitiva temporada del drama familiar Ozark arribarà al llarg d'aquest 2021 per explicar el desenllaç d'aquesta història relacionada amb les màfies. Tot un èxit inesperat de Netflix.

Algú trobava a faltar el terror? Perquè una nova temporada d'American Horror Story arribarà aquest 2021! Després de tota una dècada apropant el terror a totes les cases, una temporada més està per caure.