Les 10 millors sèries de terror a Netflix

EP | Madrid Una bona dosi de por i esglais pot ser el millor antídot per a l'avorriment i el confinament. I una de les millors maneres de trobar-ho és submergir-se en algunes de les grans històries de terror que Netflix té en el seu catàleg.

La plataforma de streaming és una de les quals més ha apostat pel gènere, amb produccions pròpies com «La maldición de Hill House», «Drácula» o «Marianne» que han causat sensació entre els seus subscriptors. Pot ser que aquestes siguin les més conegudes... però no són les úniques que té actualment en el seu catàleg.

Si el teu objectiu és passar por des del sofà, aquí van les 10 millors històries de terror, en format sèrie o minisèrie, que pots veure des de ja mateix a Netflix:



DRÁCULA

HEMLOCK GROVE

MARIANNE

BLACK SUMMER

LA MALDICIÓN DE HILL HOUSE

AL BORDE DE LA REALIDAD

SCREAM

THE WALKING DEAD

GHOUL

LA BOIRA

Basada en la novel·la de Bram Stoker, Drácula de Netflixmés famosos de tots els temps. La seva estètica victoriana i el seu format antològic, explicant diferents trobades de la humanitat amb el vampir, va aconseguir captivar al públic de la plataforma de streaming.Ambientada a la ciutat fictícia de Hemlock Grove, un lloc on la bretxa entre rics i pobres és gairebé tangible, la història se centra en les diferències entre l'Institut de Tecnologies Biomèdiques Godfrey i l'Hospital Hemlock Acres, ambDe producció francesa, Marianne és una de les sèries més pertorbadores de Netflix. La història segueix a l'autora de llibres de terror Emma Larsimon, qui. Però quan l'escriptora decideix acabar amb la seva obra, Marianne es manifesta en el món real, disposada a no deixar que el seu regnat de terror arribi a la seva fi.Denominada per molts com l'antítesi de The Walking Dead, Black Summer segueix a un grup de supervivents d'un apocalipsi zombi que tracten d'arribar a un estadi de futbol aparentment segur. No obstant això,amb un ritme frenètic que no deixa ni un segon per respirar.Pensada inicialment com una minisèrie, l'èxit de la primera temporada va fer que el seu creador Mike Flanagan es plantegés fer una antologia en la qual s'exploren diferents llocs encantats. Hill House narra la vida dels germans Crain, esquitxats pel trauma i perseguits per la maledicció que assola la seva casa familiar, fins i tot en la seva edat adulta.Antologia de relats inspirada en fets reals en la que diferents persones que han patit situacions paranormals li expliquen la seva experiència a amics i familiars. Les recreacions dBasada en la famosa saga de pel·lícules slasher, Scream segueix les aventures d'un grup de joves perseguits pel temible Ghostface, l'home del ganxo, en una sèrie que funciona a manera de preqüela de la saga principal.Sens dubte la sèrie més longeva del gènere de zombis. Basada en els còmics de Robert Kirkman,, mentre descobreixen que, en l'apocalipsi, els supervivents poden ser més perillosos que els propis infectats.De producció índia, Ghoul és una sorprenent trama de misteri que segueix la recerca deen una distopia en la qual un règim feixista s'ha fet amb el poder a l'Índia.Basada en la novel·la de Stephen King, la sèrie presenta al tranquil poble de Maine i els seus amistosos habitants, que es veuen atrapats per una estranya boira que oculta criatures d'allò més aterridores. Supervivència i tensió a dojo en la nova adaptació de l'obra del mestre del terror.