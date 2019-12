La temporada final de «Mira lo que has hecho», de Berto Romero, ultima el rodatge a Barcelona

ACN L'equip de la sèrie 'Mira lo que has hecho', creada per Berto Romero i dirigida per Javier Ruiz Caldera, encara la penúltima setmana de rodatge de la tercera i última temporada. L'equip porta ja deu setmanes rodant i aquest dimecres ho han fet en un lloc molt emblemàtic: el Circ Raluy al Moll de la Fusta de Barcelona. La tercera temporada, de sis capítols, té de nou com a protagonistes a Berto Romero i Eva Ugarte. En una trobada amb periodistes, Romero ha explicat que la nova temporada és "la més ambiciosa i la millor de les tres". La comèdia, que s'estrenarà el pròxim any, està produïda per Movistar + en col·laboració amb El Terrat.

En aquesta nova temporada, els fills d'en Berto i la Sandra han crescut i amb ells ho han fet els reptes que hauran d'enfrontar com a família nombrosa i com a parella. La història girarà al voltant de la paternitat en clau d'humor. Hi ha un salt temporal entre els fets que tenen lloc a la segona i a la tercera temporada. De fet, han passat cinc anys en la història.

El director de la tercera temporada de la sèrie, Javier Ruiz Caldera, ha explicat que sempre es va pensar que fos una sèrie en tres actes i ha afegit que aquesta temporada "tanca" el que Berto Romero volia explicar sobre "les aventures i desventures" de la paternitat. "La sèrie reflecteix molt bé les penúries de ser pare com també l'avorriment que implica, però en aquesta tercera temporada això ja està superat perquè els nens ja són grans", ha indicat.

El director de pel·lícules com 'Anacleto: Agente secreto' o 'Superlópez' ha qualificat aquesta nova temporada com la "més divertida i la més emotiva. La primera era més còmica i la segona es va centrar més en la crisi de parella, mentre que la tercera és el resultat de les dues anteriors". L'actriu Eva Ugarte ha coincidit amb ell que serà la temporada més divertida per l'espectador.

Romero ha apuntat que tenien clar que un element important era que la història evolucionés i si en una temporada ja van parlar de la criança dels nadons, no volien repetir el mateix esquema i el tema.

Romero creu que és "la temporada més ambiciosa" de les tres pel què planteja i pel rodatge que ha estat més llarg que les altres amb un total d'onze setmanes. Ha afirmat que és la millor de les tres i recupera "la lleugeresa" de la primera temporada i té la voluntat de plantejar temes sense témer cap on porten com va passar a la segona.

L'actor ha dit que la primera temporada era "més imperfecta" i hi ha més errors, a la segona "van trobar el to i la van portar a un lloc més fosc i dramàtic" i en aquesta tercera juguen amb elements de les temporades anteriors i "es deixen portar més per la història. És molt agradable perquè estàs escrivint al servei de la història".



Circ Raluy

Durant les tres temporades sempre hi ha un episodi especial, en què el personatge de Berto se'n va a la infantesa i en aquesta temporadaal Moll de la Fusta de Barcelona. "Es curiós acabar gairebé el rodatge al circ, que és un lloc on comença la comèdia tradicional. Acabar aquí té un component emotiu i terrorífic", ha declarat Ruiz Caldera.

Repeteixen en aquesta pròxima temporada Jordi Aguilar, Anna Carreño, Carmen Esteban, Inma Sancho i Font García, i una de les noves incorporacions és el de l'actriu catalana Clara Segura, que es posarà en la pell de la Daniela, l'amiga de l'Olga (Inma Sancho).