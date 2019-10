La segona temporada de «Les de l'hoquei» es començarà a rodar aquest novembre

REDACCIÓ | MANRESA A mitjans de novembre es començarà a rodar la segona temporada de “Les de l’hoquei”, la sèrie de Televisió de Catalunya produïda per Brutal Media. La nova tanda estarà formada per 13 nous capítols, que es preveu que s’estrenin al llarg del primer semestre del 2020.

Nora Navas (la Terrats), Iria del Río (Anna), així com la majoria d’actrius i actors de la primera temporada d’aquesta ficció centrada en un equip d’hoquei patins femení repetiran els seus personatges i a ells se'ls incorporaran cares noves que encara estan pendents del càsting.

La primera temporada de la sèrie va deixar algunes trames obertes que seran resoltes en els nous episodis. Se sabrà la resolució del judici de l’Anna, acusada d’haver atacat una jugadora d’hoquei quan jugava a Portugal; es podrà veure com afecta a l’equip la inclusió de noves jugadores i, a més, s’obriran noves trames amb conflictes més adults adreçats a un públic més ampli.

La segona temporada

L’arribada al Minerva de la Janina i d’altres jugadores estrella que ha fitxat la Terrats per dur el femení a ser un equip d’elit aquesta temporada, no els ho posarà gens fàcil a l’Emma, la Berta, la Laila, la Lorena, la Flor i la Raquel ni dins ni fora la pista: la Berta veurà perillar la seva capitania i la bona relació amb en Lluc; la Flor lluitarà per ser la millor dins l’equip abans que la seva carrera com a jugadora pateixi un gir inesperat, i la Raquel es distanciarà de l’equip pensant que ho té tot perdut com a portera.

Tot plegat, mentre l’Emma inicia la seva carrera musical com a cantant de trap, la Lorena torna a casa del seu viatge abans d’hora per circumstàncies que ningú sap, i l’Anna s’enfronta a l’imminent judici que té a Portugal que afectarà profundament la seva relació amb en Germán.

Les Minerves juntes són invencibles, però els canvis, la competitivitat i les noves arribades poden fer trontollar el seu món i la seva amistat.

Una sèrie de joves per als joves

“Les de l’hoquei” ha tingut un gran impacte en l’audiència més jove. Si es mira la quota mitjana en joves d’entre 13 i 24 anys dels 13 capítols és del 23,6%. És en aquest “target” d’edats on la sèrie lidera, amb diferències notables amb els programes de la competència. En global, “Les de l’hoquei” ha reunit una mitjana de 289.000 espectadors amb un 11,5% de quota. La sèrie, en el conjunt d’emissions, va liderar la seva franja de “primetime”.

La bona incidència entre la franja més jove es nota en el consum digital dels capítols. La primera temporada ha acumulat, tant en directe com al servei a la carta, una mitjana setmanal de 43.000 usuaris únics i 103.000 reproduccions. En total, els capítols de “Les de l’hoquei” han superat el milió de reproduccions, concretament 1.376.000. El capítol més vist ha estat el primer (“Emma”), amb 88.000 usuaris únics i 149.000 reproduccions.

La sèrie té un 8,1 de valoració global d’audiència qualitativa. Gairebé els 80% dels panelistes l’han valorat com una sèrie de molta qualitat.