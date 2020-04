«La casa de papel»: Què ens espera en la temporada 5?

EP / Madrid La quarta temporada de 'La casa de papel' ha arribat a Netflix... i ha estat devorada de manera compulsiva per milions de fans a tot el món. Vuit nous episodis que han deixat metàfores automobilístiques, herois improbables, dolorosos comiats... i també moltes preguntes.

Tenint en compte com acaba aquesta quarta temporada, és just i necessari analitzar el desenllaç d'aquesta nova entrega i el que suposa pel futur del Professor i tota la seva banda. Un futur que sí que pot estar escrit... però que encara no està rodat.

Al contrari del que molts auguraven, la quarta temporada no tanca definitivament la trama de l'atracament al Banc d'Espanya. És més, podria dir-se que és una temporada de transició, ja que el seu episodi final deixa moltes preguntes sense resoldre i, sobretot, un altre brutal 'cliffhanger', per la qual cosa, encara que no hi ha res confirmat oficialment, la cinquena -i molt probablement la sisena- temporada de la casa de paper estan assegurades.

El vuitè i últim episodi de la quarta temporada es titula 'Pla París', en referència al dispositiu d'emergència ideat pel Professor en cas que ell o Lisboa fossin capturats, alguna cosa que acaba passant amb Murillo. Declarant minuciosament la veritat sobre com es va gestar l'atracament, Lisboa aconsegueix guanyar temps perquè Sergio, Marsella i el variat equip de miners asturians que es va unir per tal d'ajudar a la banda aconsegueixin posar en marxa el dispositiu per a rescatar-la.

El pla funciona i, amb una magistral i enrevessada jugada, el Professor aconsegueix rescatar amb èxit a Lisboa. A més, el líder de la banda continua endavant la seva estratègia dins del Banc d'Espanya. Tot i que Hèlsinki, Bogotà, Tokio i Río volien posar fi a la vida de Gandia, després que aquest assassinés a Nairobi i gairebé matés a Tokio, el Professor els ordena que no ho facin, ja que ell és la clau per poder introduir a Lisboa dins del banc.

I això és el que finalment passa, Gandia, després de resistir-se, cedeix a la terrible pressió i es converteix en el cimbell amb el qual la banda enganya a la policia perquè un helicòpter vagi a rescatar-lo. No obstant això, aquest helicòpter està pilotat per Marsella i d'ell descendeix Lisboa, vestida d'una GEO encaputxada. L'helicòpter arriba fins al terrat i Murillo accedeix al banc fent-li creure a Tamayo que anava a rescatar a Gandia... que en realitat era Denver disfressat.

Una altra jugada mestra del Professor, la banda es congratula amb la volta de Lisboa i al crit "Per Nairobi!" tots es conjuren per poder sortir indemnes de l'atracament per a honrar la memòria de la seva companya caiguda. No obstant això, el Professor deixa una pista mal tancada, una en la qual no hi havia pensat.



Una rival a l'altura

I és que, després de veure's forçada a donar la cara davant l'opinió pública i carregar amb el mort -en aquest cas el propi seria dir amb la morta i també amb el torturat- després que el Professor fes públiques les males arts de la Policia en simular la mort de Lisboa i torturar a Río, la inspectora Sierra decideix anar per lliure, això implica vendre al propi CNI.

Després de la vergonyosa declaració de Prieto en el penúltim episodi, en el qual el Professor desmentia la versió oficial amb un àudio en el qual s'escolta com la policia va capturar il·legalment a Lisboa i va simular la seva execució, Sierra opta per una fugida. El personatge de Najwa Nimri admet públicament el segrest i les tortures que va sofrir Rio, així com el pla de posar fi a la vida de Nairobi utilitzant al seu fill de 9 anys com a cimbell.

Això, evidentment, significa la seva ruïna, en posar en dubte al CNI, al Ministeri de l'Interior i a la pròpia Presidència del Govern. Per això, Tamayo ordena que sigui detinguda. D'aquesta forma, Sierra es converteix en una pròfuga de la justícia... el que li permet anar per lliure. Després de fer un repàs minuciós sobre com Lisboa va poder ser ajudada per evitar trair a la banda, arriba a la conclusió que Antoñanzas, el policia que li servia d'assistent, ha estat el talp.

Això fa que vagi fins al barri de Antoñanzas i parli amb la seva dona i, després d'amenaçar al vigilant de la urbanització, aconsegueix els vídeos de les càmeres de seguretat. Enregistraments que, efectivament, demostren que l'agent és un traïdor. Però això no és el més important, ja que els vídeos aconsegueixen gravar la matrícula del vehicle que utilitza el Professor, la qual cosa li porta a donar amb el seu parador.

Així, just quan el Professor celebrava que Lisboa havia entrat en el Banc d'Espanya i que el seu pla podia executar-se amb major llibertat, en tenir a Sierra i Prieto fora de joc i la credibilitat del sistema en dubte, Sierra li dóna caça. La inspectora irromp en escena encanonant a Sergio Marquina amb una pistola. I així, amb aquest moment de tensió, es tanca la quarta temporada. Un potent 'cliffhanger' amb el qual queda el dubte de què passarà amb el Professor i amb tota la bada..



Un joc a tres bandes?

La inspectora Sierra no té la fragilitat de Lisboa, és una dona de ment freda i calculadora, a la qual ja hem vist que no li importa torturar. Un perfil que pot fer que el Professor visqui en carn pròpia el que la resta de la banda sempre li ha retret, que actua i veu tot des de la barrera.

Amb la qual cosa, la cinquena temporada ha de resoldre què passarà amb el Professor i què decidirà la inspectora Sierra, ja que sense el seu cervell i els seus ulls fora del Banc, la banda caurà amb facilitat i l'atracament acabarà malament. Aquesta és la gran pregunta que han de respondre els guionistes de la ficció creada per Álex Pina. Seguirà els passos de Lisboa i s'unirà a la banda? Oferirà Sierra el cap del Professor als seus superiors com a mostra de la seva vàlua?

Moltes preguntes i una única certesa: La casa de paper continuarà enganxant a milions d'espectadors amb la seva cinquena temporada... només és qüestió de temps.