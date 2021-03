El patiment i el triomf de Nevenka reviuen en un documental de Netflix

PEP PRIETO

Nevenka Fernández va saltar a la primera línia de l'actualitat quan, fa més de vint anys, va ser la primera dona a portar un polític a judici per assetjament sexual. L'acusat era Ismael Álvarez, alcalde de Ponferrada pel PP, que ho va negar i que a més va iniciar una campanya de desprestigi de la víctima que el va portar, per exemple, a fer bustiades amb textos contra ella.

Regidora del govern d'Álvarez en el moment dels fets, va iniciar una croada judicial en què va haver d'aguantar tot tipus de vexacions públiques, des dels mateixos excompanys que posaven en dubte la seva versió fins a un fiscal que treia ferro al que li havia passat, i malgrat guanyar el judici va acabar vivint fora d'Espanya perquè ningú va estar a l'alçada de les circumstàncies.

Dues dècades després, finalment ha decidit reviure tot aquell horror en una sèrie documental de Netflix de tres episodis que serveixen, principalment, per fer memòria d'uns fets que són la síntesi d'alguns problemes que encara arrosseguem. Com era de preveure, l'exalcalde no ha volgut participar-hi. El seu silenci és eloqüent.