David Victori: «La intenció és que sigui addictiva»

Si Sky Rojo porta l'empremta del director manresà David Victori (1982) no és només perquè el cineasta en sigui un dels realitzadors, sinó perquè, també, ha actuat com a coproductor executiu amb David Barrocal i Migue Amoedo amb una missió concreta: unificar el pols narratiu amb una direcció global que està cridada a ser una de les sèries estrella de la plataforma Netflix. Dels creadors de La casa de papel, Álex Pina i Esther Martínez Lobato, ara també amb Jesús Colmenar, Sky Rojo s'estrena avui a tot el món (190 països) amb un format innovador: capítols de 25 minuts que recorren diferents gèneres. Que el ritme no decaigui. Com ahir explicava Victori a aquest diari , «una de les peculiaritats de l'Álex i l'Esther és que fan transicions a diferents gèneres a tota velocitat. Volíem passar de l'acció al suspens, de la comèdia negra al drama en un mateix episodi». Adrenalina dramàtica i pur entreteniment en un retrat sense prejudicis de la prostitució i el tràfic de dones amb la intenció que la sèrie «sigui addictiva per a l'espectador». Victori ho té clar. La paraula que resumeix Sky Rojo és «energia. S'havia de trobar un ADN propi i crec que ho hem aconseguit». De moment dues temporades. La primera amb 8 episodis.

El cineasta manresà va arribar a la sèrie quan aquesta ja havia començat el rodatge. Era a principi de l'any passat, abans de la pandèmia. La productora, Vancouver Media, fundada per Pina a final del 2016, ja va voler comptar amb Victori per a l a primera temporada de La casa de papel , però els compromisos del cineasta no ho van fer viable. Ara sí: «Teníem ganes de treballar junts». I això ho va fer just després d'acabar el rodatge de No matarás, que precisament aquest diumenge aspira a 6 premis Gaudí, entre els quals el de millor actor per a Mario Casas. Victori s'incorporava a un projecte «que tenia el repte de trobar un llenguatge visual propi que els creadors han batejat de pulp llatí», explica. Un engranatge que oscil·la de Kill Bill a Thelma & Louise i amb protagonisme femení. Tres dones que fugen de l'infern i que juntes voldran recuperar les seves vides. I tot i l'adrenalina, la sèrie, remarca Victori, «no obvia el contingut colpidor però no t'expulsa com a espectador».

Han estat 15 mesos per a una sèrie que s'ha rodat a Madrid i a Tenerife, que ha passat per una pandèmia global i una nevada històrica: «Amb l'equip ja fèiem broma sobre què més ens podia passar: l'arribada d'extraterrestres?». Per a Victori, el gran potencial d'aquesta ficció que neix d'un «procés molt col·lectiu», és el «disseny» d'una sèrie amb «guions molt bons i un càsting que és un espectacle», afirma. Les tres protagonistes, Verónica Sánchez, Lali Espósito i Yany Prado, diu, «són pura química, totalment carismàtiques». Amb Sky Rojo, apunta Victori, «he après moltíssim, he estat envoltat d'excel·lència i crec que entre tots els companys hem sabut ampliar els límits a nivell creatiu». Per al manresà, Sky Rojo ho té tot: guió, elenc i Netflix: «Avui el públic decidirà».