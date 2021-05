Un cap de setmana per estar enganxat a la tele; arriben «Belgravia», «Monstruo» i «El Legado de Júpiter»

REDACCIÓ Aquesta setmana, les plataformes digitals no ofereixen moltes novetats, però sí alguna que altra incorporació al catàleg que faran que no et moguis del sofà.

Netflix estrena una nova sèrie de superherois «El Legado de Júpiter», una sitcom familiar «La família Upshaw» i la cinquena temporada de «Outlander». A la plataforma, també arriben la pel·lícula «Monstruo», sobre un noi que es troba implicat en un robatori que acaba en homicidi, «Proyecto Rampage», on els animals es converteixen en enormes bèsties a causa d'una substancia i, el thriller «Oxígeno», sobre una dona que es desperta en una unitat criogènica sense oxigen i sense saber qui és.

A HBO s'estrena la cinquena temporada de «Blindspoint», la pel·lícula d'animació «Mascotas» i «La importancia de llamarse Ernesto», la comèdia basada en l'obra teatral d'Oscar Wilde.

A la plataforma Dinsey+, arribaran les primeres temporades d'«Estación 19» i totes les d'«American Dad».

La vint-i-tresena entrega del famós agent britànic 007, «Skyfall», arriba a Amazon Prime, juntament amb la pel·lícula de ciència ficció «Breach» i el documental original d'Amazon «The boy from Medellín», que segueix al cantant J Balvin i la seva preparació del concert que va fer a la seva ciutat natal, Medellín. També «Un amigo para Frank» un drama de ciència ficció amb tocs d'humor sobre un robot que s'encarrega de cuidar a un ancià amb pèrdues de memòria i, «Sain Maud», una pel·lícula de terror psicològic.

Per últim, a Movistar, s'estrenarà la sèrie «Belgravia», del mateix creador de «Dowton Abbey», que girarà entorn a la família Trenchard, que formen part de la nova aristocràcia, i la seva relació amb les classes altes. També arribaran la comèdia «Bill y Ted salvan el universo», «El destierro», ambientada durant la Guerra Civil i, «Clover».