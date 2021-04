Les pel·lícules i sèries que no et pots perdre aquesta setmana

REDACCIÓ Si el què t'agrada són les històries reals i el misteri, estàs d'enhorabona, ja que aquest cap de setmana les plataformes digitals proposen una bona quantitat de pel·lícules i sèries d'aquests dos estils. Netflix estrena els thrillers «Te Veo», sobre un detectiu que busca a un noi que ha desaparegut misteriosament, i «Pasajero Inesperado», parla dels tripulants d'una nau especial que són sorpresos per un nou passatger. També estrena el drama «Madame Curie», que tracta la vida real de la coneguda científica, i el musical «Into the beat ». I arriben la segona temporada de «Luis Miguel», que està narrada en dues línies de temps diferents, mostrant les dificultats que va haver de fer front el cantant per aconseguir arribar a l'èxit. Per últim, destaquem la sèrie de terror «Lugares muertos», sobre un escriptor que viatja a Sudàfrica en busca de fets paranormals per inspirar-se pel seu nou llibre. També estrena la comèdia «El espia que me plantó», dos amigues es veuen involucrades en una conspiració internacional, quan descobreixen que l'ex parella d'una d'elles en realitat era un espia

HBO estrena «Mare of Easttown» una sèrie de misteri protagonitzada per Kate Winslet, i la segona temporada de «El Padrino de Harlem», que continua explicant la vida dels gàngster Bumpy Johnson i el seu enfrontament amb la màfia italiana. A la plataforma també arriben una gran quantitat de pel·lícules de generes diferents des del drama d'època «La reina Victoria» fins al clàssic de Tim Burton «Sleepy Hollow».

Dinsey Plus, amb el seu Star, estrena tres series: «El Míster», on un entrenador de bàsquet d'universitat que ha estat acomiadat pel seu comportament agressiu, ara es dedica a entrenar un equip de bàsquet femení en un institut d'elit; «Genius , un biopic sobre el famós científic Albert Einstein i, «Narciso Negro», on un grup de monges decideixen convertir un palau de l'Himàlaia en un convent, però hauran d'enfrontar-se a diverses temptacions. A la plataforma també arriben «Colmillo Blanco 2» i «El Gran Hotel Budapest dirigida per Wes Anderson i guanyadora del Globus d'Or a Millor Pel·lícula al 2014.

A Amazon Prime aterra «Somewhere , dirigida per Sofia Coppola, que segueix un actor d'èxit, que porta una vida d'excessos, i canvia completament quan se li presenta la seva filla d'onze anys, i «Wander una pel·lícula d'acció on un detectiu, una mica inestable, arriba a la conclusió que els crims que estan succeint al poble, tenen certa relació amb l'assassinat de la seva filla. També estrena el documental de les famoses germanes tenistes Serena i Venus Williams, «Venus and Serena».

Per últim a Movistar, s'estrena la minisèrie «Patrick Melrose», centrada en explicar la superació dels problemes d'un aristòcrata anglès derivats de la seva infància. També arriba el drama «The Way Back» amb Ben Affleck, un antiga estrella de bàsquet que intenta superar els seus problemes d'addició convertint-se en entrenador d'un equip de bàsquet d'institut; «Un último favor» una roadtrip sobre un home que ha de portar el cadàver d'un home que no coneix al funeral de la seva família i «Contagio en alta mar» un thriller sobre una tripulació que es perd durant la seva expedició i un paràsit es dedica a contaminar el vaixell.