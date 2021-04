TV3 repassa el material publicat sobre el cas Pujol

Daniel G. Sastre L'esperat '30 minuts' que TV3 va dedicar al cas Pujol va ser finalment un resum del que ja s'havia publicat. Gairebé set anys després que l'expresident confessés que va amagar durant dècades diners a Hisenda a l'estranger, el primer reportatge en profunditat que la cadena pública catalana dedica a la qüestió gairebé no va oferir novetats, més enllà del relat cronològic dels fets i les opinions d'algunes persones que han seguit el cas.

TV-3 anunciava una «reconstrucció» dels fets, però també que s'abordarien les principals preguntes que, després de vuit anys d'instrucció judicial, queden obertes sobre el suposat origen de la fortuna de la família Pujol Ferrusola. «¿És una organització criminal la família Pujol Ferrusola, com assenyala el jutge? ¿Els diners d'Andorra provenen d'una herència de l'avi Florenci Pujol, com defensa la seva família? ¿Ve de la corrupció i el tràfic d'influències, com asseguren les acusacions? ¿Quins són els casos de possible corrupció que busquen les investigacions judicials? ¿Quin paper va tenir la policia patriòtica i l'operació Catalunya en el cas Pujol?, eren algunes d'aquestes preguntes.



«Els diners no m'interessen»

L'emissió va arrencar amb unes declaracions de l'expresident de quan encara no havia admès que guardava una fortuna a l'estranger. «Els diners no m'interessen», deia llavors a les càmeres de TV-3. A partir d'aquí, es van repassar la confessió, les intervencions parlamentàries de la família, alguns focus d'on podria provenir el suposat enriquiment il·lícit –com l'abocador de Vacamorta–, i la investigació del jutge José de la Mata, que mai ha cregut en la teoria de l'herència de l'avi com a origen de la fortuna. De fet, el magistrat posa en el punt de mira els negocis de Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de la família.

Jordi Pujol pare no va voler participar en el reportatge. En nom de la família va parlar un dels seus fills, Josep Pujol, que va assegurar que «la gran majoria de la gent entén» el que va fer el seu pare. «Però hi ha hagut un món mediàtic que ha volgut crear un malvat, el que s'ha venut és que aquest home ens ha enganyat», va dir.

Per contrast, les intervencions de Jaume Asens –diputat dels comuns al Congrés i acusació popular del cas– i el José María Mena –que va ser fiscal en el cas Banca Catalana– van ser segurament les que van posar més en dubte la versió de la família.

El reportatge, que porta per títol 'Jordi Pujol: els secrets d'Andorra' arriba just quan es tanca la investigació judicial, i, segons el director del '30 minuts', podria no ser l'únic que es dediqués a la qüestió.