Aquestes són les estrenes de la setmana a les principals plataformes de streaming

Alba Sánchez | Manresa Netflix estrena la pel·lícula < >, una comèdia sobre dues amigues que es converteixen en superheroïnes després que una d'elles hagi ideat un tractament que els dona superpoders. La plataforma també estrena < >, ambientada en un futur postapocalíptic, on el planeta és ocupat per monstres. Per últim, també arriba la segona temporada del reality de competició < >, en què els concursants fingeixen ser altres persones per guanyar el premi.

A HBO, arriba el drama < > basat en la vida Donald Crowhurst, un navegant aficionat que va participar en la Golden Globe Race, una competició que consisteix a navegar pel món sense fer cap parada, protagonitzada per Colin Firth i Rachel Weisz. També la pel·lícula < > i la sèrie < >, un drama de ciència-ficció sobre un grup de dones que viuen en l'època victoriana amb unes habilitats inusuals.

A la plataforma de Disney+ i STAR, a part de l'estrena habitual del nou episodi de < > i de < >, també s'estrena la segona temporada de la sèrie animada < >, sobre una família d'extraterrestres que es veuen obligats a viure en el planeta Terra, i també la pel·lícula de Guillermo del Toro guanyadora de l'Oscar a Millor Pel·lícula el 2017, < >, que tracta sobre la relació entre una dona sordmuda i una criatura marina.

Amazon Prime estrena < > una sèrie de terror sobre una família afroamericana que es muda a un barri residencial aparentment idíl·lic, però els seus veïns, amb l'ajuda de forces malèvoles, els amenaçaran per desfer-se de la família, i la pel·lícula < > una comèdia de ciència-ficció on un grup d'estudiants descobreix que poden explotar en qualsevol moment. També arriba < >, una història real sobre un home membre del KKK que ho abandona i és acollit per un reverend afroamericà, la quarta entrega de la saga de < > i el documental < >.