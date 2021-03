L'última temporada de «Vikingos» i «Los Irregulares», plats forts d'HBO i Netflix

VÍDEO: Sèries i pel·lícules que no et pots perdre Alba Sánchez

REDACCIÓ Si t'agraden els misteris estàs d'enhorabona. Aquesta setmana arriben a les plataformes t'tiols com «Los Irregulares» i «Absentia». Si prefereixes l'acció i la sang no et pots perdre l'última temporada de «Vikingos» i si vols agafar fòbia a les videotrucades, mira «Host».

«Los Irregulares», que estrena Netflix, és una serie basada en el llibres de Sir Arthur Conan Doyle i presenta un grup de nois que treballen pel doctor Watson i es dediquen a resoldre crims sobrenaturals. També arriba el musical «El campamento de mi vida» i el drama «Cowboys de Filadelfia», amb Idris Elba i Caleb McLaughlin (Stranger Things).

A HBO s'estrena la segona part de l'última temporada de «Vikingos» i les pel·lícules d'acció «Hanna», amb Saoirese Ronan i Cate Blanchett, i «Catwoman».

A Disney Plus arriben les series «Besos al aire», de producció espanyola i ambientada durant la pandèmia de la covid-19, i «Somos los Mejores: una nueva era» la continuació, en format sèrie, de les pel·lícules d'hoquei «Somos Los Mejores», amb Emilio Estévez. El títol guanyador del Globus d'Or a Millor Pel·lícula «Nomadland», i un nou episodi de la nova sèrie de Marvel «Falcon y el Soldado de Invierno».

A Amazon Prime s'estrena la segona temporada d'«Absentia» i «La Templanza», basada en el llibre de l'escriptora d'«El Tiempo Entre Costuras», María Dueñas.

Per últim, a Movistar arriba la pel·lícula d'animació «¡Scooby!» basada en els dibuixos de Scooby-doo, on s'explica com el destí uneix els cinc membres de Minstery Inc. També la pel·lícula de terror «Host», on un grup d'amics decideix fer una sessió d'espiritisme durant la pandèmia utilitzant l'aplicació Zoom. I les series «Libertad» i la segona temporada de «City on a Hill», produïda per Ben Affleck i Matt Damon.