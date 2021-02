VÍDEO: Les sèries i pel·lícules que no et pots perdre aquest cap de setmana Alba Sánchez

REDACCIÖ Aquest cap de setmana, arriben poques novetats a les plataformes digitals, però els amants de les pel·lícules i les sèries hi podran trobar títols interessants. Una de les propostes més esperades és «El Internado: las Cumbres», el 'reboot' de «El Internado», que es pot veure des d'aquest divendres, 19 de febrer a Amazon Prime Video. Amb ella torna el misteri i el terror adolescent que va triomfar a Antena 3.

En aquesta mateixa plataforma també arriben dos drames: «The Souvenir», protagonitzat per Tilda Swinton, Honor Swinton i Tom Burke, i «Richard dice adiós», amb Johnny Depp.

Per als fans de Marvel, s'estrena un nou episodi de «WandaVision» a Disney+, que a més estrenarà el servei STAR. La plataforma amplia la seva oferta amb molt més contingut, però dirigits al públic adult.

A Movistar aterra la comèdia «Super agente Makey» i la pel·lícula de terror «Madre Oscura».

Netflix aposta per «Tribus de Europa», una sèrie alemanya de ciència ficció ambientada a l'any 2074, en el continent europeu ocupat per diversos estat tribals que lluiten per fer-se amb el control.

I a HBO, s'estrena la quarta temporada de «Snowfall».