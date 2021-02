La surienca Beth Rodergas estrenarà aquest dijous un 'talent show' musical a TV3

La surienca Beth Rodergas | Arxiu particular

ACN | Barcelona Televisió de Catalunya estrenarà dijous 'A2Veus', un 'talent show' musical que permetrà als aspirants actuar al costat d'artistes com Beth (primera emissió), Roba Estesa, Gertrudis, Judith Neddermann, Doctor Prats i 31 FM. El format té la particularitat que conviurà a les plataformes digitals i a la pantalla de TV3: Youtube serà l'escenari on els dijous a la tarda el guanyador de la setmana actuarà, en directe, al costat del seu referent. El mateix dia a la nit TV3 emetrà el mateix concert i, prèviament, els espectadors assistiran a la part de concurs del programa, amb el càsting entre aspirants, la formació dels dos finalistes, així com una presentació de l'artista amb qui acabaran actuant i el veredicte final sobre el candidat

El concurs tindrà diferents fases, començant per la presentació de l'artista principal, que explicarà quina seria la segona veu ideal per fer un concert i quina cançó li agradaria compartir amb ella. A partir d'aquí, comença el procés de càsting, en què es triaran dos aspirants que iniciaran una fase de formació amb la pianista Laura Andrés per preparar la cançó que hauran d'interpretar a duo en el concert.

A aquesta preparació, s'hi afegiran proves i experiències relacionades amb la veu que acostaran els concursants una mica més als seus ídols. L'artista prendrà part activa en el procés de selecció i serà qui finalment triarà el guanyador just abans que comenci el concert. Aquell dia, el programa mostrarà el procés de preparació del concert i viurà els moments previs al 'backstage' juntament amb els cantants, músics i tècnics.

Pel que fa al concert, que s'estrenarà primer a Youtube (en directe) i el mateix dijous a la nit emetrà TV3, serà a cada programa en un indret diferent de Catalunya que no es desvetllarà fins poca estona abans de l'emissió.

El programa conviurà a les plataformes digitals i a la pantalla de la televisió "amb productes complementaris però que podrien funcionar perfectament de manera independent", tal com ha destacat el director de TV3, Vicent Sanchis, aquest dimarts.

Aquest nou format forma part de la cartera de programes seleccionats en la crida oberta feta el juiol del 2020 per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), amb finançament del Departament de Cultura a través de l'ICEC, per fomentar produccions audiovisuals innovadores, descobrir nou talent i reactivar el sector. El programa és una proposta d'Incís Films, amb direcció d'Amaia Saldise

L'estrena, dijous vinent, serà amb un concert en directe de Beth, que es difondrà a través dels canals de TV3 a YouTube i Instagram, pel web de TV3 i a TV3alacarta. Durant el concert, la cantant anunciarà qui és el primer guanyador del programa. Una setmana més tard, en el programa que s'emetrà a TV3, els espectadors podran conèixer quin procés de selecció ha hagut de superar cada concursant.