El periodista bagenc Quico Sallés puja «Al cotxe!» amb Eloi Vila

Després del programa "Persona infiltrada", TV3 emetrà aquest dijous el capítol 102 d'"Al cotxe!" a les 23.45 h. Eloi Vila és el conductor de viatges i converses i aquesta setmana els convidats són el periodista bagenc Quico Sallés i el corredor de motos Pol Espargaró.

Quico Sallés, com a periodista, ha cobert els judicis més importants dels últims anys: el del procés, el de la cúpula dels Mossos i el dels atemptats del 17A a la Rambla de Barcelona. Per això viu entre Madrid i Sant Joan de Vilatorrada, on Eloi Vila el recull per portar-lo a la redacció del diari digital "El Món", on treballa actualment. Sallés, que primer va estudiar Dret, li explica la seva vida abans de ser periodista, quan feia de calderer i tota mena d'altres feines: "Vaig començar a fer de periodista a la SER Osona, era becari amb 30 i pico d'anys!".

Durant el trajecte, el periodista bagenc també parla de les dificultats de conciliar la vida professional i la familiar, que l'ha portat a endur-se els seus dos fills a cobrir esdeveniments de cap de setmana per poder estar amb ells. Justament pels fills, li preocupa el futur que deixi la pandèmia: "Em fa patir que aquí puguin haver-hi escletxes perquè hi hagi sàtrapes que se n'aprofitin."

Vila recull a Pol Espargaró a Andorra, on viu i s'entrena per al pròxim Mundial de Moto GP. El pilot està en un dels millors moments de la seva carrera, acaba de fitxar per Honda i competirà al costat de Marc Márquez, amb qui explica que té bona relació: "Estaré al costat del millor pilot del món, amb el probablement millor equip i amb la millor moto, una oportunitat que no podia deixar escapar."

Durant el trajecte, Espargaró homenatja els seus pares per l'esforç que van fer perquè ell i el seu germà Aleix poguessin arribar fins on són i també mostra gratitud a la seva dona, perquè diu que l'ha d'aguantar en els pitjors moments, que són les lesions. També explica com ha estat la seva recent paternitat i com ser pare li ha canviat la percepció del risc: "Els pilots convivim amb la por i no és dolent, perquè et fa respectar l'esport que fas."