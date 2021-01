Els programes d'entreteniment que les cadenes preparen per al 2021

Yotele/El Periódico La televisió del nostre país dona la benvinguda al 2021 amb una gran llista de nous formats d'entreteniment i retorns esperats. TVE, Atresmedia Televisión, Mediaset i Movistar+ ja preparen i, fins i tot, ultimen, les seves principals cartes d'estrena com 'The dancer', 'Dos parejas y un destino' 'Veo como cantas', 'El desafío', la versió de famosos de '¿Quién quiere ser millonario?, 'Una historia, una canción' o les noves temporades de 'Maestros de la costura', 'MasterChef', 'Mask singer', 'La voz', 'Supervivientes', 'La casa fuerte' i 'La isla de las tentaciones', entre d'altres. Repassem la llista de programes d'entreteniment que les principals cadenes preparen per a aquest 2021.

TVE inicia aquest 2021 ampliant la seva confiança en els formats. A més d'apostar per noves edicions de 'Maestros de la costura', 'Prodigios' i 'MasterChef', la cadena pública recupera els programes de talents de ball amb 'The dancer'. Produït per Fremantle ('Got talent', 'Mask singer') i avançat en exclusiva per YOTELE, en aquest nou espai, quatre personatges coneguts del món artístic buscaran formar els seus respectius equips de ballarins desconeguts (individuals o en grup) amb els candidats que es presentin a la primera etapa d'audicions, i es convertiran en els seus mentors i consellers al llarg de tota l'edició.

? ¡'The Dancer' llega a España! El talent show internacional en el que podrás ser coronado como el mejor bailarín del país. ¿Eres un apasionado del baile? Apúntate ya al casting aquí ?https://t.co/jxojpTVB4c — TVE (@tve_tve) December 21, 2020

Una altra de les cartes de l'entreteniment de La 1 de TVE és l'estrena de 'Dos parejas y un destino', un nou format que s'emetrà a la franja de 'prime time' i la producció del qual va a càrrec de Proamagna, responsable de 'Mi casa es la tuya' a Telecinco. En cada entrega, dues parelles molt conegudes emprendran un viatge per separat i es trobaran en un punt determinat del país, on els rebrà un amfitrió sorpresa.

'La noche D' també serà una altra de les estrenes de La 1 de TVE aquest el 2021. Dani Rovira serà el presentador d'aquest format, del qual de moment es coneixen pocs detalls. Produïda per The Good Mood Productions, el format comptarà amb Yolanda Ramos, Brays Efe i Leo Harlem com a col·laboradors estrella, tal com va poder saber en exclusiva YOTELE.

A més, després de la cancel·lació de l'edició del 2020 pel coronavirus, la corporació no faltarà a la seva tradicional cita amb el Festival d'Eurovisió el mes de maig, aquest any de la mà d'un Blas Cantó amb moltes ganes d'emportar-se el micròfon de vidre a Rotterdam (Països Baixos). De moment, es desconeix si el festival serà presencial o telemàtic, com va ocórrer amb el certamen júnior.



'El desafío', 'Veo como cantas' i l'edició de famosos de '¿Quién quiere ser millonario?' marquen el 2021 d'Antena 3

Antena 3 també apostarà per formats d'estrena aquest 2021. El més imminent serà 'El desafío', el nou 'game show' de gran format amb la productora d''El hormiguero', en el qual vuit famosos s'enfrontaran cada setmana a desafiaments de tot tipus, en els quals hauran de demostrar la seva destresa, habilitat, força o perseverança.

Seguint l'estela de 'Mask singer', que tornarà el 2021 amb la segona edició, la cadena principal també estrena 'Veo cómo cantas', un'guessing show' presentat per Manel Fuentes, en el qual els concursants, amb l'ajuda d'un plafó fix de famosos i un artista de renom, han d'endevinar si els cantants misteriosos són bons o mals vocalistes sense sentir-los cantar.

A més de la nova edició de 'La voz kids', Antena 3 també continuarà apostant pels concursos amb famosos i farà noves entregues de '¿Quién quiere ser millonario?' amb rostres molt coneguts com Rosy de Palma, Ana Milán, Bibiana Fernández, Santiago Segura, Miguel Ángel Muñoz, Antonio Resines, David Broncano, Antonio Garrido, Loles León, Boris Izaguirre, Eva Hache i Carlos Latre, entre d'altres.



'Volando voy', 'Viajeros Cuatro' i 'First dates: crucero' en el 2021 de Cuatro

Cuatro tindrà una nova oportunitat per plantar cara a La Sexta, el seu rival més directe. La cadena vermella de Mediaset continuarà tenint, previsiblement, una finestra de 'televisió transversal' amb l'emissió de 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes 2021'.

Tenemos tantas ganas de 2021 que nos hemos vuelto locos con todos estos estrenos pic.twitter.com/F9Nyf9C9HT — Mediaset España (@mediasetcom) December 29, 2020

D'altra banda, aquest any 2021, Cuatro també apostarà per noves temporades de 'Viajeros Cuatro', 'Volando voy' i 'First dates: crucero', i ja han començat el càsting per trobar els nous passatgers.



'La isla de las tentaciones', 'Got talent', 'Supervivientes' i 'La casa fuerte', entre les novetats de Telecinco el 2021

A falta de conèixer si 'GH' tornarà, Telecinco tornarà a emetre noves edicions de 'Supervivientes', 'La casa fuerte' i 'La isla de las tentaciones', que arribarà durant les pròximes setmanes a la seva programació, aquesta última, després de l'èxit de les seves dues primeres temporada.

D'altra banda, a més de les noves entregues de 'Mi casa es la tuya' amb Bertín Osborne, el talent també arribarà a la cadena principal de Mediaset amb l'estrena de la sisena temporada de 'Got talent' a Espanya. En aquesta ocasió, Risto Mejide, Edurne i Dani Martínez seran els encarregats de valorar les diferents actuacions dels concursants de la primera fase d'audicions.

A més, cal recordar que Mediaset té els drets d'emissió de l'Eurocopa, que es disputarà aquest any després que la pandèmia del coronavirus impedís el desenvolupament d'esdeveniments multitudinaris el 2020.



'Lo de Évole' també torna el 2021 a La Sexta

Després que hagués de canviar la temàtica carcerària per la pandèmia a través de videotrucades, Atresmedia Televisión va decidir el maig del passat 2020 renovar 'Lo de Évole' per una segona tanda de capítols que, previsiblement, veuran la llum al llarg d'aquest 2021.

D'altra banda, formats com 'Salvados', 'El intermedio' i 'El objetivo' tornaran a la programació de La Sexta amb noves entregues després que s'acabi aquest període de festes.



'Una historia, una canción', de Zahara, arribarà a #0 de Movistar+ aquest 2021

Finalment, Movistar+ també comptarà amb importants estrenes d'entreteniment aquest 2021. Un serà 'Una historia, una canción', el nou format presentat per Zahara que combinarà testimonis, música, emocions i col·laboracions de luxe per ensenyar com cançons i històries personals gairebé sempre van de bracet.

D'altra banda, aquest nou any, també ens portaran noves temporades de 'Dar cera, polir cera', 'Caramelo', Scott y Milá, a més del retorn de 'Late motiv' i 'La resistencia' després de les vacances de nadalenques.