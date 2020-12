Aquestes són les primeres pel·lícules que Disney+ incorporarà en català

ACN | BARCELONA La plataforma Disney+ ha anunciat la incorporació del català a l'opció d'idioma el dia 25 de desembre coincidint amb l'estrena de 'Soul', la pel·lícula de Pixar Animation doblada amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística.

La incorporació del català com a opció d'idioma a la interfície de la plataforma el mateix any del seu llançament s'inscriu en el marc de la col·laboració entre la distribuïdora i el Departament de Cultura per impulsar l'oferta i el consum de continguts audiovisuals en català.

Des del 2013, Disney ha estrenat en sala 22 pel·lícules doblades al català amb el suport de Política Lingüística del Departament de Cultura.

A partir del dia de Nadal, a la plataforma Disney+ hi haurà tres pel·lícules en català: 'Soul', 'Espies Disfressats' i 'Frozen 2'. Es preveu un increment progressiu del catàleg.