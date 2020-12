«Pop up xef» i Marc Ribas fan parada aquest dimecres a la Seu d'Urgell

REDACCIÓ | MANRESA El quart capítol de "Pop up xef", el programa de TV3 en què dos cuiners, en un poble desconegut, han de fer el plat que el representi més bé, tindrà com a escenari la Seu d'Urgell. S'emetrà aquest dimecres, a les 22.45 h.

Marc Ribas presenta el programa, que té un jurat format per Santi Villas i Meritxell Falgueras i que aquesta setmana enfrontarà Laura Zurriaga i Pedro Cárdenas. Els dos joves cuiners recorreran la vila per buscar inspiració. S'hauran d'impregnar de l'essència del lloc, parlar amb els habitats, caminar pels seus carrers, i per a això tindran un ajudant local que ells mateixos hauran de triar.

En 60 minuts, s'hauran de posar a la butxaca els veïns submergint-se en els seus carrers per conèixer la seva història i cultura, descobrir els seus herois i personatges famosos i, per descomptat, la seva gastronomia.

"Pop up xef" és una producció de TV3, amb la col·laboració de DLO Magnolia.