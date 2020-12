La BBC dedica un documental al músic igualadí Jordi Savall

ACN | Igualada La BBC World Service ha volgut homenatjar la trajectòria del músic igualadí Jordi Savall. A través d'un monogràfic, l'emissora britànica vol posar en valor la seva capacitat "d'unir segles i cultures per fer sonar una música de sis-cents anys com si fos composta ahir". Mitjançant la seva música, l'emissora subratlla la tasca "pionera" de Savall per recuperar els sons del Renaixement i el Barroc i com a través de la seva música es pot "entendre la història".El documental, que s'emet aquest dimarts el matí, forma part del programa 'In the studio', dedicat a grans artistes i creadors vius de diferents disciplines. També es publicarà al web de l'emissora.

El programa se centra majoritàriament en els assajos del concert que va dirigir a França amb Hespèrion XXI i La Capella Reial de Catalunya, amb motiu del sisè centenari del tractat de Troyes entre els reis de França i Anglaterra. També era previst que s'inclogués el concert 'La Ruta de l'Esclavitud', que l'igualadí havia de fer a Àustria, però que va haver d'ajornar a causa de la covid-19.