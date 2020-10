I el millor trinxat de la Cerdanya el fa...

REDACCIÓ | MANRESA "Si no guanyem, esteu tots acomiadats". Al restaurant El Badiu de Queixans es van prendre seriosament la seva participació al concurs de "Joc de Cartes" emès aquest dimecres a la nit per TV3 i que va enfrontar quatre restauradors de la Cerdanya per decidir qui serveix el millor trinxat. Els responsables d'aquest establiment situat a tocar de Puigcerdà es van endur la victòria tot i que la categoria específica que puntuava el trinxat de cada restaurant no va ser per a ells, si no per al Bon Appétit. El programa sencer el pots veure en aquest enllaç.

El concepte de trinxat que ofereix el Badiu sembla que no agrada gaire. Prima massa la imatge i hi falta gust. Què en penseu? Us agrada aquesta proposta? #JocDeCartesTV3

▶?https://t.co/Q6TqCSpRDm pic.twitter.com/7sjCNhK9Ah — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 7, 2020

En aquest episodi, "Joc de Cartes" va proposar un duel territorial per saber on cal anar per degustar el plat degà de la cuina ceretana, fet a base de col i patata. A Puigcerdà, el presentador i cuiner Marc Ribas va conèixer l'Anna, propietària i cap de cuina del restaurant Bon Appétit, una dona riallera i alegre amb un paladar molt fi. Ben a prop de la capital de la Cerdanya també va visitar el restaurant El Badiu, un espai d'oci i restauració en què el propietari, Mauro Maqueda, va voler sorprendre els seus contrincants amb uns plats i unes presentacions, segons ell, «diferents». I més al nord, a Llívia, va gaudir de la gastronomia del restaurant Únic Parc, amb un novell Raül Patarro als fogons; i, finalment, del Rita Porta, un local amb més de cent anys d'història i que té com a propietari Genar Muntané.

El programa, com ja ve essent habitual, va tenir moments de tensió i punyalades entre els participants. L'Anna, del Bon Appétit, havia treballat a l'Unic Parc. D'aquella època no en guarda bon record i en la seva tornada a l'establiment, no es va mossegar la llengua a l'hora de criticar. A més, al cuiner d'aquest local, el Raúl, tampoc li van acabar de sortir les coses i no va aprofitar l'oportunitat per lluir. Va innovar quan no tocava, canviant el tipus de patates que sol cuinar, i el resultat va ser un trinxat massa líquid.

El Raúl no ha quedat gens satisfet amb el seu trinxat. Diu que és perquè ha canviat la patata. Mal dia per innovar! #JocDeCartesTV3

▶?https://t.co/Q6TqCSpRDm pic.twitter.com/OGLll8QZ10 — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 7, 2020

Durant la visita al Rita Porta, la mateixa Anna tampoc va quedar massa satisfeta i no va dubtar en criticar les cadires, la presència de mosques, algun got brut i claus fora de lloc. Potser va ser estratègia? I del trinxat d'aquest establiment, què se'n va dir? Doncs que era massa trinxat. Una crítica que va fer riure al propietari, el Genard: ""El trinxat estava molt trinxat, perquè el trinxat es trinxa".

I tampoc va triomfar el trinxat d'El Badiu, molt ben presentat, però amb poc gust. Tot i així, el Mauro i el seu restaurant, amb una puntuació de 7,5, es van proclamar guanyadors del programa. L'Únic Parc va treure un 7,1 i el Rita Porta, un 7,0. El Bon Appétit va quedar el darrer amb un 6,6 tot i que, paradoxalment, i a parer de Marc Ribas, el trinxat de l'Anna va ser el més gustós. Li va posar un 8, mentre la resta es va endur un 6 cadascú.