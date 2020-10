«Joc de Cartes» busca on es fa el millor trinxat, a Llívia o a Puigcerdà?

REDACCIÓ | MANRESA On es fa el millor trinxat de la Cerdanya? A Llívia o a Puigcerdà? El cuiner Marc Ribas es desplaçarà aquest dimecres fins al Pirineu per resoldre aquesta qüestió en un nou capítol del programa "Joc de Cartes" (TV3, 22.45 h).

Fet a base de col i patata, el trinxat és el plat per excel·lència de la Cerdanya i, tot i que cada restaurador li pot aportar un toc personal, només un dels quatre que prendran part en el programa de demà podrà ser escollit com l'autor del "millor trinxat" de la comarca. Seran dos establiments de Llívia i dos de Puigcerdà, que a més de l'habitual duel entre restaurants també protagonitzaran un enfrontament territorial.

A Puigcerdà, Marc Ribas coneixerà l'Anna, propietària i cap de cuina del restaurant Bon Appétit, una dona riallera i alegre amb un paladar molt fi. A la capital de la Cerdanya també visitarà el restaurant El Badiu, un espai d'oci i restauració en què el propietari, Mauro Maqueda, voldrà sorprendre els seus contrincants amb uns plats i unes presentacions, segons ell, «diferents».

Més al nord, a Llívia, gaudirà la gastronomia del restaurant Únic Parc, amb un novell Raül Patarro als fogons; i, finalment, visitarà Rita Porta, un local amb més de cent anys d'història i que té com a propietari Genar Muntané.

Els restauradors hauran de valorar, com en la resta de programes, l'espai, la cuina, el menjar, el servei, el preu i, en aquest cas, la categoria extra del trinxat, que puntuarà en la nota final.

A les 23.50, el millor restaurant amb personalitat del Pla de l'Estany

Després es reemetrà el programa en què Marc Ribas buscava el restaurant amb més personalitat del Pla de l'Estany. Un títol que es van disputar quatre restauradors: Lluc Quintana, del restaurant Can Xapes, de Cornellà del Terri; Eva Miguel, de la pizzeria Rumbera, a Banyoles; Fàtima Labyedh, del restaurant La Trobada, a Crespià, i, finalment, van tornar a Banyoles per conèixer David Roca, propietari de Can Pericus.