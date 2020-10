«Les tres bessones» tindran una nova versió televisiva

ACN | Barcelona La productora barcelonina Brutal Media prepara una nova versió televisiva de 'Les tres bessones', creades per Roser Capdevila, després de vint anys d'haver acabat la sèrie original, segons ha avançat el portal nord-americà 'Variety'. El portal detalla que la productora prepara una versió actualitzada i on l'Anna, la Teresa i l'Helena representaran la "pròxima generació de trigèmins i, segons la productora, "experimentaran noves aventures per a una nova generació", viatjant de nou a contes clàssics i descobrint personatges de la història. A més, en aquesta nova producció hi apareixerà de nou el personatge de la Bruixa Avorrida, que envia les protagonistes a l'interior d'aquestes aventures com a càstig.

"El nostre entusiasme i ambició darrere del rellançament de 'Les tres bessones' només es poden igualar amb el respecte que tenim per les nostres creacions infantils més exitoses i rendibles internacionalment", ha assenyalat el productor executiu de Brutal Media, Raimon Masllorens, al portal nord-americà, que detalla que la sèrie que va conquerir més de 160 territoris durant més de dues dècades.

Masllorens, que cerca socis al mercat internacional Mipcom, ha reunit un grup responsable de "reiniciar" la popular franquícia, que en l'execució original va tenir més de 100 episodis produïts en 35 idiomes, segons assegura el portal, i molts d'ells encara es retransmeten a tot el món. El portal també destaca que el valor al mercat secundari compta amb més de 500 productes llicenciats, 10 milions d'unitats venudes i més de dos milions de llibres en 20 idiomes.



Rellevància i potencial obvi

El mateix productor celebra que l'univers i els valors de la sèrie han transcendit els límits de la pantalla durant diverses generacions, i la seva rellevància i potencial "és tan obvi que tornar a visitar-los és una experiència increïblement gratificant".

El guionista i productor d'èxits de taquilla com 'Les aventures de Tadeo Jones' i 'Atrapa la bandera', Jordi Gasull, dirigirà l'escriptura de la sèrie amb la direcció d'art supervisada per la creadora original Roser Capdevila, juntament amb Marta Capdevila i Helena Batet.

La creadora Roser Capdevila ha assegurat que està "encantada" d'assumir aquest desafiament de "ressuscitar" les bessones en aquesta nova era de "transformació digital i revisió de valors". Ha recordat que la sèrie es va inspirar en les seves filles i que ara, l'equip reunit per Brutal Media, amb col·laboradors en els quals confia "plenament", podrà "afegir una mica de màgia" per a què la Bruixa Avorrida, pugui empènyer les protagonistes a noves històries.