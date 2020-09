Broncano encén el plató en el retorn de La Resistencia

Marc Morera | Manresa Segona quinzena de setembre és sinònim de la tornada a l'escola i també el retorn de la majoria de programes de la televisió. I com no podia ser menys, el programa que ha estat en boca de tothom durant més de tres anys i ha alçat fins a l'Olimp el seu presentador estrella: David Broncano, que ha tornat carregat del seu humor absurd.

El primer programa, emès aquest dilluns 14, no va ensenyar grans novetats, però sí que va aconseguir captar l'atenció del públic amb alguna sortida fora de to amb la que ja té acostumats als seus espectadors el programa. Per exemple, la protagonitzada pel còmic Jorge Ponce a una de les seccions amb l'humor més absurd de La Resistencia. El col·laborador, amb el seu«estimat» croma, va alletar un gat acabat de néixer amb uns pits postissos i en veure la reacció negativa de l'animal, Broncano van suggerir canviar el número i masturbar un gos (en Paco), però finalment es va desestimar aquesta opció.

??No pienses en un pintalabios pic.twitter.com/afY7lsu6GR — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 15, 2020

La primera convidada de la nova temporada del «Late Night» va ser l'actriu Veronica Forqué, guardonada amb quatre premis Goya. L'artista, en tot moment va seguir les bromes de l'equip i se la va veure còmode amb l'ambient del programa. Entre ella i Broncano no van faltar els moments delirants i converses sense molla ni crostó:

Hay cosas que es mejor no saber. #LaResistencia pic.twitter.com/1JkW9PqqPH — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 14, 2020

Una altra de les novetats d'enguany de La Resistencia va ser la substitució de «la caja», que s'ensenyava a tots els convidats i que havien de mantenir en secret el contingut de dins o es veurien penalitzats amb 50.000 euros de multa. En canvi, aquest any s'ofereix a tots els qui vagin a passar una estona al programa un "passatge dels horrors" amb sorpreses, com un home nu estirat al terra fent-se el mort.

Tampoc va faltar l'ocasió per mencionar El Hormiguero, programa que segons Broncano beu directament de La Resistencia, i és que un dels moments més esperat del xou de Motos és quan es fa la trucada anònima per regalar 3.000 euros a l'espectador que respongui correctament la pregunta: "¿Sabe usted lo que quiero?" i la resposta ha de ser "la tarjeta del Hormiguero". En aquest cas, des del programa de l'andalús han reinventat la resposta:

Que alguien haga esto, por favor. Ya no por el dinero, sino por LA COMEDIA pic.twitter.com/95RUxGW20E — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 15, 2020

Finalment, el colofó final a aquest primer capítol de la nova tanda dels deliris del programa d'El Terrat els va posar el "nou" col·laborador estrella que va caldejar l'ambient en encendre un llençaflames enmig de l'escenari.