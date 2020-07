TV3 busca famílies berguedanes per participar a 'Persona Infiltrada'

Redacció | Berga TV3 busca famílies berguedanes per participar en el programa 'Persona Infiltrada". En aquest espai televisiu una persona coneguda es passa un dia sencer amb una família anònima i el seu objectiu és descobrir quin membre d'aquella família no és realment de la mateixa.

Perquè la gràcia del programa és que a cada família s'hi ha infiltrat una persona que es fa passar per qui no és. Si el personatge famós encerta qui és l'infiltrat, guanya, en canvi si falla i no aconsegueix descobrir qui és la persona que no és del clan, la família s'emporta la victòria i el premi.

L'Ajuntament de Berga ha donat a a conèixer que el programa busca famílies berguedanes de 4 o més membres per participar al programa i optar a guanyar el premi de 4.000 euros. Tots els concursants han de tenir més de 12 anys. Els interessats en participar al càsting poden escriure a personainfiltrada@veranda.tv o bé escriure al telèfon 682110824.

El programa 'Persona Infiltrada" és presentat per la periodista Anna Simon, coneguda per la seva participació a "Oh Happy Day" o al programa "Zapeando", a La Sexta.