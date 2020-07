El presentador estrella de TV3 ha estudiat a la UniversiMés de Manresa

j.m. Expansiu i comunicatiu. Espontani, honest i transparent. Així recorden a la FUB i a Ampans Eloi Collell, el nou presentador estrella de Televisió de Catalunya, que ahir va estrenar el programa Per què volen els avions? Collell té síndrome de Down i ha estat alumne del projecte UniversiMés per formar a la universitat persones amb discapacitat intel·lectual.

Collell és de Vic i s'havia de graduar aquest any. Estava al final del segon curs, però la pandèmia i el confinament van fer que s'hagués de suspendre el darrer trimestre. Era dels qui estaven plenament implicats en els estudis i també qui aixecava el dit per fer preguntes si alguna cosa no li havia quedat clara, recorden els seus tutors. Aquesta curiositat i la seva espontaneïtat l'han catapultat a la televisió. Per què volen els avions? tracta temes com el medi ambient, la solidaritat, el menjar o l'art, però vist des d'uns altres ulls. En aquest cas a través dels de Collell. Ho fa amb entrevistes a personatges com el jugador de fubol Xavi Hernández o els integrants del grup Els Catarres. El programa es va estrenar ahir i Collell es va convertir en el primer presentador amb síndrome de Down de Catalunya.

És una apassionat de la natació i s'ha penjat diverses medalles, algunes en competicions dels Special Olympics. La voluntat del programa és ser un espai inclusiu per trencar estereotips a través del seu presentador, un jove que té curiositat per tot el que l'envolta. Al programa busca respostes que transmet als espectadors.