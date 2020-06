Nia, la "Beyoncé" espanyola, guanya OT 2020

Alba Díaz | Manresa L'onzena edició d' "Operación Triunfo" va finalitzar ahir nit amb el triomf de Nia, una jove de 26 anys que abans d'entrar a l'acadèmia ja havia participat en la coral oficial de l'orquestra filharmònica de Gran Canària i havia estat, durant tres anys, part de l'elenc musical de El Rey Leon. La canària es va fer amb el trofeu de l'edició més polèmica, surrealista i complicada de tota la història del xou musical.

Amb un 45% dels vots de l'audiència, la jove va desbancar en el podi a Flavio i Eva, que van quedar en segona (32%) i tercera (23%) posició respectivament. I és que molts dels seus companys ja la coronaven com la guanyadora del programa després del 'I like it' amb què es va presentar en la Gala 0 i va tornar a repetir ahir nit, amb una perfecta interpretació, en la Gala 13 del programa.

Després de cinc mesos, i havent passat per una pandèmia, la noia es va guanyar el suport dels fans del programa que setmana rere setmana veien més clar que la dedicació i la perfecció vocal de la 'triunfita' era molt equidistant a la resta dels quinze companys dins l'acadèmia.

Ahir tots els concursants es van retrobar per dedicar 'Sal de mí', el single conjunt que van treure durant el confinament, a totes les víctimes i afectats pel coronavirus.

Les cançons dels cinc finalistes es van complementar amb les actuacions de Famous, el guanyador de l'anterior edició, Lola Índigo, la primera expulsada d'OT 2017, i La Oreja de Van Gogh.

La gala va acabar amb l'actuació dels setze concursants al ritme de 'Díselo a la vida', la cançó que s'ha convertit en l'himne oficial d'aquesta edició.

Les tres millors actuacions de la guanyadora

La cantant ha demostrat durant tot el concurs que no hi havia repte que se li pogués resistir. Una de les actuacions més espectaculars que va marcar un abans i després en la seva trajectòria dins del xou musical va ser 'Who run the world' de Beyoncé.

De la veu de la reina del pop també va portar a l'escenari 'Halo' amb què va demostrar que la seva formació vocal era igual de destacada que la seva presència escenogràfica.

Nia s'ha volgut acomiadar del programa amb el seu primer single, '8 maravillas'. La canària ja ha firmat contracte amb Sony. Serà amb aquesta discogràfica amb la qual descobrirem els pròxims mesos el seu projecte musical propi.