Fibracat TV començarà dilluns al matí les seves emissions en fase de proves

REDACCIÓ | MANRESA El nou canal Fibracat TV començarà les seves emissions en fase de proves dilluns vinent, 1 de juny, a les 6 del matí. A aquesta hora, la nova iniciativa de l'empresa de telecomunicacions manresana Fibracat, passarà a ocupar la freqüència on fins ara es pot veure Rac 105 TV. La seva programació estarà orientada a "fer visible les desigualtats i apostar per un canvi de paradigma", segons els seus impulsors.

El canal de televisió serà l'altaveu dels valors de Fibracat com a empresa compromesa amb la societat i amb les persones. La presidenta de Fibracat TV, Meritxell Bautista afirma que "Fibracat TV és una via per materialitzar la nostra manera de fer i el nostre propòsit corporatiu de compromís amb les persones, portant a terme accions que impactin positivament en el foment i en la consolidació d'una societat igualitària i inclusiva". L'edició del manifest és la garantia que "posem en pràctica els nostres valors", afegeix Meritxell Bautista.

L'operador català de telecomunicacions traslladarà al nou canal de televisió els objectius corporatius: l'empoderament femení i la tecnologia. Actualment, Fibracat arriba a gairebé tots els ciutadans de Catalunya amb connexió mòbil i internet competint amb els principals operadors espanyols. "Ara també volem transmetre quins són els nostres valors principals. volem traspassar el nostre codi ètic com a empresa a la televisió", assenyala Meritxell Bautista.

Fibracat TV posa el focus en la igualtat i la diversitat, com a factor essencials de la societat, que traduït a l'àmbit televisiu es tradueix en una programació que utilitzarà correctament el llenguatge de gènere, de manera inclusiva i en uns continguts que mostraran aquest compromís. Aquesta coherència també estarà present en totes les persones, col·laboradores i col·laboradors de programes, espònsors, anunciants i proveïdors. Per aconseguir-ho, Fibracat TV compta amb Mireia del Pozo, assessora i editora en gènere.

Una televisió de dones i tecnologia

Fibracat TV posarà en valor dos aspectes que marcaran el nostre futur immediat com a societat: l'empoderament femení i la revolució tecnològica, amb continguts revolucionaris i formats menys lineals, que tenen més a veure amb internet que a la televisió convencional. Uns ingredients que permetran arribar a un públic adult-jove exigent, tecnològic i compromès. Meritxell Bautista assegura que "traspassarem el mon de les imatges d'internet a la TDT".

Els continguts i els format seran inèdits, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya; hi haurà cares conegudes i també figures emergents del sector tecnològic. "Serem impactants. Volem fer una televisió que trenqui amb la televisió convencional. La nostra manera de fer televisió no existia fins ara a Catalunya", afirma Meritxell Bautista.

Fibracat TV serà simultània en streaming, a la carta a www.fibracat.tv i a la plataforma Fibracat Plus, i oberta a la interactivitat a través de les mateixes xarxes socials del mitjà.

A partir del dilluns, 1 de juny, a les 06.00, Fibracat TV arribarà a més del 92% de la població de Catalunya, en emissió en proves, i no serà fins a partir del dia 15 de juny que s'inicia la programació.

Per veure-la, no serà necessari resintonitzar el televisor, ja que ocupa el lloc on emetia RAC 105 TV.