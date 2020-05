«Soc molt vergonyosa amb el meu cos per la pressió de la societat»

marisa de dios La sèrie de TV3 Les de l'hoquei ha suposat el debut de la cardonina Laia Fontàn (1995), amb qui ha parlat El Periódico. Una jove actriu que ha treballat en musicals com Rent i interpreta el personatge de la Janina a la sèrie. El personatge ha trencat el bon ambient a l'equip femení del Minerva.

La Janina era el revulsiu que necessitaven al Minerva?

Sí, el personatge dona molt de joc. A més, gràcies a ella s'adonen que el vincle que té l'equip és realment fort i bonic.

Per ser el seu debut televisiu, té escenes molt sensuals.

Vaig llegir el guió i vaig pensar: uau! Però he treballat molt en posar-me sexy, perquè soc molt vergonyosa amb el meu cos. En això no m'assemblo a la Janina.

I en què s'assembla?

Comparteixo el seu punt d'atreviment. Sempre vol fer una cosa o una altra. Això no vol dir que vagi entrant a les cases de la gent com fa ella! (riu)

Per què és tan vergonyosa amb el seu cos?

Són coses que passen per la pressió de la societat i la normativitat establerta.

«Les de l'hoquei» és una sèrie amb un pes feminista molt fort. Fins i tot es va vendre com a feminista. Era necessari que TV3 tingués una sèrie així?

Totalment. Ara que el feminisme i aquesta manera de pensar estan evolucionant, fet que em sembla meravellós, crec que s'hauria de plantejar que totes les sèries tinguessin aquest punt de vista feminista des del moment en què s'escriuen.

Afortunadament, havíeu acabat de gravar, perquè amb el confinament us hauríeu quedat a mitja temporada. Tanmateix, sent la seva primera sèrie, no haurà pogut reunir-se amb la família per al seu debut televisiu.

Doncs no. La meva família viu a Cardona i jo comparteixo pis a Barcelona, i tenien moltes ganes de veure el capítol amb mi. Tampoc no vam poder fer la preestrena amb els actors, com estava previst, i ens va fer molta pena.

Com porta el confinament?

Molt millor del que esperava. Pensava que em tornaria boja i no ha estat així. Trobo molt a faltar sortir, caminar i respirar aire, sentir-me lliure. Però a la vegada també m'ha anat bé.

Per què?

Perquè, sense voler, he pogut reflexionar. He tingut moments en què he pogut pensar en mi mateixa i ho he agraït molt.