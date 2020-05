El manresà Joan Cirera copresentarà «Objectiu 2030», a partir de dilluns, al Super 3

REDACCIÓ | MANRESA L'actor i mestre manresà Joan Cirera i la també docent Rita Morros seran els encarregats de presentar a partir de dilluns vinent, 18 de maig, al canal Super 3, “Objectiu 2030”, un espai que incideix en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per l’ONU. Els capítols s’emetran de dilluns a divendres, a les 19.50 h, i es podran tornar a veure l’endemà de l’estrena, a les 10.20 h.

“Objectiu 2030” ha estat produït pel Departament d’Educació amb la col·laboració de TV3. Consta de 17 capítols, que repassaran els 17 objectius que proposa l’ONU per ser assolits el 2030, amb temàtiques com la pobresa, la fam, la pau, la salut, el medi ambient o l’educació. L’objectiu d’aquest programa, adreçat a l’alumnat de primària, és difondre els ODS i reforçar, d’aquesta manera, la tasca d’educar en valors socials i cívics que ja es fa des de les escoles.

L'espai estarà copresentat per dos mestres de primària: Joan Cirera, actualment docent de l’Institut Escola Pompeu Fabra, del Pont de Vilomara i Rocafort, i Rita Morros, de l’Escola Abat Marcet, de Terrassa. Aquest fet, assegura TV3 en un comunicat, "permetrà connectar de manera més directa amb els alumnes i amb un llenguatge adequat a la seva edat".

Cada capítol inclourà una entrevista a un representant d’una organització especialitzada en cadascuna de les qüestions per donar a conèixer de primera mà les problemàtiques existents i les diferents solucions. El canal Super3 els emetrà just després de l’“InfoK” i també estarà disponible als webs del Departament d’Educació i del Super3, per tal d’arribar al màxim d’alumnes durant aquest període de confinament per reforçar el seu aprenentatge sobre la situació que s’exposa a cada ODS.

Les organitzacions que han col·laborat en l’apartat de l’entrevista són: Creu Roja (fam), Mans Unides (pobresa), Fundació Salut i Comunitat (salut), UNICEF (educació), Lika (igualtat de gènere), Oxfam Intermón (aigua neta), Greenpeace (energia), NouSol (treball), Ajuda en Acció (infraestructures), Fundació Arrels (reduir desigualtats), Ajuntament de Barcelona (ciutats i comunitats), Opcions (consum), Fridays for Future (clima), Institut de Ciències del Mar (vida submarina), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (vida terrestre), Justícia i Pau (pau) i Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya (aliances).

L’estrena d’“Objectiu 2030” s’afegeix al format digital “Avui aprenem”, també en col·laboració amb el Departament d’Educació, i a d’altres propostes divulgatives del canal Super3 durant aquests mesos de confinament, com ara l’emissió de l’espai per aprendre anglès “Wow! English Method”, de les sèries “Comptem amb la Paula”, “La caleta de la Lily” i “BabyRiki”, íntegrament en llengua anglesa, i de programes com ara “InfoK”, “Dinàmiks”, “Veterinaris” o “Dins el cos humà”.