Els treballadors de TV3, molestos per l'ús partidista que JxCat va fer del «FAQS»

REDACCIÓ L'ús que va fer JxCat de la intervenció de Quim Torra al programa "FAQS" de TV3 el 5 de gener passat ha generat malestar entre els treballadors de la cadena pública catalana, que consideren que la formació va fer servir el plató i els camerinos per fer un acte de partit. Així ho ha denunciat en un comunicat els Consells Professionals de Programes i d'Informatius i el Comitè d'Empresa després de reunir-se amb la direcció per tractar, també, la promoció i difusió del reportatge del 30' que incloïa unes declaracions de l'expresident Jordi Pujol. Els dos casos, afirmen, "han provocat polèmica i nombroses reaccions públiques que han situat de nou TV3 al centre del debat polític".

Quim Torra va participar al programa sobre política per respondre preguntes arran de la seva inhabilitació per part de la JEC . Durant l'entrevista, el públic, entre el qual hi havia la presència destacada de membres de JxCat al Congrés, va ovacionar de peu dret el president. Durant una de les pauses, alguns dels companys de partit de Torra també van apropar-se a ell per abraçar-lo i donar-li ànims.

"La irrupció dels diputats al plató per saludar al president Torra durant la pausa de publicitat del FAQS, va provocar un "negre" en pantalla, perquè es va esperar que sortissin de plató abans de reprendre l'emissió en directe", lamenten els treballadors de TV3 en el comunicat. A més, afegeixen, "la difusió a les xarxes que el mateix grup polític va fer amb fotografies dels camerinos i del plató va comprometre la imatge del programa". Per tot això, han demanat a la direcció en una trobada aquest dilluns "que recordi als visitants polítics que no s'ha d'utilitzar la televisió pública pels actes de partit."

En relació amb el 30' titulat "Objectiu 0'7%", els Consells i Comitè ha plantejat a les direccions el que considera "una deficient comunicació". Parlar del "trencament d'un llarg silenci mediàtic" en referència a la participació de Jordi Pujol al reportatge els sembla que indueix a confusió. "En això, les direccions hi han estat d'acord i s'han compromès a millorar els protocols de promoció de la programació", diuen.

Els consells professionals i el comitè d'empresa han exposat també que, "vist el resultat, la presència de l'expresident de la Generalitat al reportatge és prescindible", tot i que no creuen que "blanquegi" la seva figura. "De la mateixa manera que considerem que la televisió pública ha d'informar dels fets investigats per la Justícia que envolten la figura de Jordi Pujol i el seu entorn, la seva situació no l'invalida per tenir lloc en altres informacions, sempre que l'aportació sigui enriquidora", consideren.