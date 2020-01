El manresà Cesc Escolà enamora els espectadors d'«Operación Triunfo»

REDACCIÓ/EP/CHANCE | L'arribada de nous professors a l'acadèmia d'Operación Triunfo ha revolucionat el panorama mediàtic. Entre tots ells, n'hi ha un que destaca per sobre dels altres i, per alguns dels lectors de Regió7, és una cara coneguda, la del manresà Cesc Escolà. Aquest bagenc s'ha fet viral a les xarxes socials en només una gala del programa musical per una banda, per la seva immillorable forma física i, per l'altra, per la seva tasca: posar en forma els concursants.

Cesc Escolà, com ja vam explicar, és el nou professor d'Educació Física a Operación Triunfo 2020. El cert és que l'aparença no enganya i és que si ens submergim en el seu perfil d'Instagram veiem com l'esport és la seva forma de vida. Té 27 anys, va néixer a la capital del Bages i té un canal de Youtube. Està graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport amb un Màster Universitari en Formació de Professorat. Fa sis anys que és entrenador de fitness, a més de ser professor del Grau Superior de Condicionament Físic a l'Escola Sant Ignasi dels Jesuïtes de Sarrià.

El seu perfil d'Instagram ha guanyat en poques hores milers de seguidors fins a arribar als 15.800. Allà hi té penjats vídeos on se'l veu combinant els seus entrenaments amb la música. Coordina tot els moviments amb la melodia que sona en aquell moment. A jutjar per aquestes imatges, els seus alumnes passen una bona estona a les seves classes ja que, a més de suar i fer esforç físic, desconnecten de tot i gaudeixen amb el que fan.

També hi ha penjat un comentari de la gala d'aquest diumenge, la 0 d'Operación Triunfo 2020. El manresà la titlla de "la millor de la història d'OT" i felicita les "18 estrelles" que hi van cantar". Ara bé, els llança un missatge també ja com a professor: "Ens veiem dimarts a les 9 h".

L'objectiu d'Escolà a l'acadèmia d'Operación Triunfo és molt clara, conscienciar els alumnes dels bons hàbits alimentaris perquè portin una dieta saludable, a més de transformar la condició física de cada un d'ells. D'aquesta manera, tots seran conscients de l'energia i força que tenen dins de si mateixos i podran donar el 100% en cadascuna de les seves actuacions.