La Joviat participa en un «Joc de cartes» que busca la millor escola d'hostaleria del país

Redacció | Manresa Com va avançar Regió7, el concurs culinari de TV3 "Joc de cartes" es disposa a buscar la millor escola d'hostaleria de Catalunya. Tres escoles, entre les quals hi ha l'Escola d'Hostaleria i Hoteleria Joviat de Manresa, s'enfrontaran per endur-se'n el títol, i l'encarregat de decidir-ho serà un jurat format pels dotze restauradors guanyadors del Segell Blau d'Agbar d'aquesta tercera temporada; és a dir, aquells restaurants que fan un ús més eficient de l'aigua i tenen un local més sostenible.

L'emissió del programa que presenta el cuiner Marc Ribas serà aquest dimecres, 18 de desembre, a les 21.55 hores.

La primera escola que jugarà serà Bellart, al cor de l'Eixample, i ho farà amb Juli Pila, professor de cuina, i Marta Martínez, una de les seves alumnes, i demostraran que ser petit no és cap inconvenient. La segona candidata és l'Escola Superior d'Hostaleria Sant Ignasi de Sarrià que, amb Cristina Roig i Carmen Peral al capdavant, ensenyaran no només a cuinar, sinó a valorar els altres. I la tercera escola és de les pioneres, la Joviat, de Manresa, que ha format molts cuiners i que, en aquesta ocasió, la presentaran amb Marc Morral i Xènia Llobet.