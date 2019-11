Tamara Falcó guanya Masterchef Celebrity 4

És innegable que Tamara Falcó ha estat una de les grans protagonistes d'aquesta edició de Masterchef celebrity, i és que la filla d'Isabel Preysler no només ha demostrat els seus dots per a la cuina, sinó que ha conquistat a tota l'audiència gràcies a la seva espontaneïtat i naturalitat, deixant-nos moments per al record molt difícils d'oblidar.

La filla d'Isabel Preysler, present al plató al costat de Mario Vargas Llosa, es va alçar amb la victòria gràcies a un menú inspirat en la seva família compost per 'Amanida Miraflores' com a entrant, 'Colomí amb tòfona i blat de moro' com a plat principal i 'El dolç està dins' com a postres. Durant el tast, el jurat compost per Joan Roca, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz va destacar la impecable execució dels plats a nivell tècnic.

Després de rebre el trofeu de el programa, Falcó va donar els 75.000 euros de premis a la Missatgers de la Pau, l'organització sense ànim de lucre fundada pel Pare Àngel, que treballa en diversos programes socials per assolir el seu objectiu principal: la promoció humana i social dels nuclis més desafavorits de la societat.

Tamara també ha parlat de la seva família mentre cuinava, confessant per exemple bretolades dels seus germans Julio i Enrique Iglesias: "Els agradava agafar l'extintor i feien festes d'escumes, jo m'encarregava de dir-li als pares", confessava la jove.

"La meva tieta la del poble estaria tan orgullosa de mi", sentenciava Tamara mentre li treia la pell a un conill. Sens dubte, una imatge digna de veure i que serà memorable en televisió. "Agafar la destral i pam, és bastant gratificant", comentava Falcó.