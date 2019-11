El director de 'La casa de paper': «La quarta temporada serà més dura per a l'espectador»

EP | Almería El productor executiu i director de diversos capítols de 'La casa de paper', Jesús Colmenar, ha augurat que la quarta temporada de la sèrie "serà més dura per a l'espectador", i ha apuntat que Netflix "s'ha plantejat" un 'spin-off', si bé no ha precisat entorn de quin dels personatges seria.

"Aquesta informació ens costaria la vida", ha traslladat en cert to jocós en resposta a les desenes de veus unànimes dels fans que reivindicaven a 'Berlín' per a protagonitzar-lo a la sala en la qual s'ha desenvolupat aquest diumenge una trobada amb el públic en el marc del XXVIII Festival Internacional de Cinema d'Almeria 2019.

La quarta i cinquena temporada s'estrenaran al 2020

Sí ha avançat que la quarta i cinquena temporada, l'estrena de les quals estàn, seran més dures per a l'espectador" que les anteriors. A més, quan un assistent li ha demandat "una mica més d'estil 'Breaking Bad", l'actorli ha donat rèplica remarcat que amb aquestes noves entregues l'"important és que faran que vibri l'ànima".També ha defensat que tots els personatges d'un repartiment que és coral "tenen un bon 'spin-off", perquè "han agafat tanta força tots que gairebé es podria fer un de cadascun".

Colmenar i Alonso, 'Berlín' en la sèrie, han mantingut mà a mà un col·loqui amb els fans de la sèrie en el qual han revelat multitud d'anècdotes del rodatge, han donat resposta a preguntes sobre curiositats de l'elenc d'actors i també han reflexionat sobre els reptes que els ha plantejat la mateixa evolució de la història i els personatges o l'impacte personal d'un èxit que, segons tots dos, no imaginaven que anava a succeir i que "va ser un esclat espontani".

El productor i director ha recordat les "moltíssimes voltes" que li van donar a reprendre la sèrie que s'havia concebut tancada, "com una pel·lícula, amb un final coherent, una obra amb sentit en si mateixa" i a gravar la tercera i quarta temporada, i com no van dir sí fins que van trobar la clau de com fer-la més gran, segons relata, "alguna cosa en el que el feedback dels fans en xarxes socials va ser molt important".

"Si no haguéssim trobat una raó de pes i no haguérem pogut redimensionar la història per a contar més enllà, no haguéssim tornat", ha apuntat.

Alonso ha definit aquest fet des del "vertigen" que li ha fet sofrir i que li ha suposat "reinventar que no ressuscitar" a 'Berlín' i "mantenir-lo viu malgrat que moltes de les seves claus com a personatge desapareixien"."Tots hem sabut la responsabilitat del que teníem entre mans i hem aconseguit seguir amb els peus en la terra i no deixar-se arrossegar, la qual cosa és molt bo en termes de creixement personal", ha afirmat.



El gairebé "dramàtic" rodatge de les escenes submarines

Tots dos també han satisfet la curiositat dels seguidors respecte a elements icònics de 'La casa de paper', una sèrie "on per a nosaltres és molt important la iconografia perquè, en veure cada fotograma, sàpigues de quina sèrie és".

"És realment emocionant quan veig que s'usen en manifestacions reivindicatives de drets a tot el món la màscara de Dalí o el mico vermell i que, més enllà que la sèrie agradi o no, la gent hagi pogut fer seus aquestes icones per a la seva pròpia lluita o batalla", ha traslladat Colmenar.

Alonso s'ha centrat en l'himne 'Bella Ciao' i ha confessat que la seva interpretació va ser "una de les experiències de rodatge més potents" de la seva carrera."Aquest va ser un moment angular, ja que sentim que estàvem explicant una cosa potent de debò perquè és una seqüència que posa els pèls de punta", ha indicat, per a remarcar que "hi ha alguna cosa que transcendeix, que toca una tecla".

També a preguntes dels fans, Colmenar ha comptat certes interioritats del "difícil repte" que va suposar el rodatge de les escenes submarines de la quarta temporada, que ha arribat a definir com "en un moment donat, dramàtic" o com el cameo del jugador de futbol Neymar "va ser petició seva a Netflix, alguna cosa que als directors no ens acaba de convèncer perquè pensem que la sèrie no necessita això però que, en aquest cas, va anar bé perquè es va portar de forma interprofessional".