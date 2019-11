Berto Romero ja grava la tercera temporada de «Mira lo que has hecho»

REDACCIÓ | MANRESA 'Mira lo que has hecho', la comèdia produïda per Movistar+ en col·laboració amb El Terrat i creada pel còmic de Cardona Berto Romero, ja està gravant la seva tercera temporada a Barcelona. El rodatge, que es troba al seu equador, finalitzarà el pròxim 20 de desembre després d'onze setmanes.

Berto Romero i Eva Ugarte tornen a protagonitzar aquesta atenta mirada a la paternitat en clau d'humor, que en aquesta temporada també hauran d'enfrontar-se, com un equip unit, als nous reptes que es trobaran com a pares de família nombrosa i com a parella.

Junt amb ells, tornarem a veure a Jordi Aguilar, Anna Carreño, Carmen Esteban, Inma Sancho i Font García, amb Javier Ruiz Caldera com a director, que repeteix després del seu lloat treball a la segona temporada. L'actriu Clara Segura ('Spanish movie' i 'Los ojos de Julia) s'incorpora en aquesta temporada al paper de Daniel, amiga d'Olga (Inma Sancho).

Escrita per Berto Romero, Rafel Barceló i Enric Pardo, la 3a temporada de 'Mira lo que has hecho' tindrà sis episodis de 25 minuts. La producció executiva va a càrrec de Movistar+ en col·laboració amb Berto Romero, Xen Subirats i Toni Carrizosa. Els nous episodis de la sèrie s'estrenaran el 2020.