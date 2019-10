Sergi Llull fa la competència a Buenafuente amb un monòleg a «Late Motiv»

V.SEDEÑO Sergi Llull viu un dels moments més dolços de la seva extensa carrera professional. El jugador de bàsquet del Reial Madrid, la selecció espanyola i ex del Bàsquet Manresa, s'ha convertit en campió del món i de la Supercopa en només una setmana. I dins d'aquesta bombolla d'èxits, Llull va visitar aquesta nit passada el plató de 'Late Motiv'. El seu pas pel programa d'Andreu Buenafuente va deixar un dels monòlegs més memorables de l'espai i aquest no va venir de la mà del presentador. Va ser el mateix Sergio Llull qui es va atrevir amb un discurs davant les càmeres. Les primeres paraules del Llull monologuista ja van prometre: "No us preocupeu, aquest monòleg durarà menys que una cervesa en mans de Marc Gasol celebrant un títol".

Campeón del mundo y de la Supercopa en una semana, a este máquina le faltaba hacer un monólogo para redondear el mes. @23Llull #LateMotiv pic.twitter.com/2fRfr1lGK0 — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 30 de setembre de 2019