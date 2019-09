Aquest és el millor restaurant d'una fonda del Berguedà, segons «Joc de cartes»

REDACCIÓ | MANRESA L'Hotel Pedrafoca de Saldes. Aquest és l'establiment que va guanyar el capítol del programa "Joc de cartes" de TV3 d'aquesta setmana, dedicat als restaurants ubicats d'uns d'una fonda del Berguedà. Ho va fer amb un notable alt, un 7,7 que va fer saltar d'alegria la seva responsable, Clàudia Matamala, un autèntic nervi dins i fora de la cuina.

Con és habitual, al concurs presentat per Marc Ribas no li va faltar humor, rivalitat, converses sobre sexe tàntric i soja màgica, i bona gastronomia. En aquesta ocasió, es disputaven la corona l'Hostal Cal Batista (Bagà), establiment que dirigeix Dani Pardo, un exdiscjòquei amb un paladar molt exigent que va decidir apostar pels plats de menjar; també l'Hotel Jou (Guardiola de Berguedà), capitanejat per Jairo Acebillo, un restaurador que assegura que jugant al Risk no té rival; l'Hostal Les Fonts (Castellar de n'Hug), on Josep Orriols va demostrar que la tradició és un valor afegit en qualsevol negoci; i el vencedor, l'Hostal Pedraforca. Les Fonts va quedar segon, molt a prop del guanyador, amb un 7,5. El Jou va obtenir un 6,9 i Cal Batista, un 6,5.