«Joc de cartes» visita el Berguedà per trobar el millor restaurant d'una fonda

REDACCIÓ | MANRESA El programa «Joc de cartes» de TV3 intentarà descobrir en el capítol d'aquest dimecres (22.30 h) el millor restaurant d'una fonda rural del Berguedà. Marc Cartes visitarà Cal Batista, establiment que dirigeix Dani Pardo, que ha canviat els plats de discjòquei pels plats de menjar. La següent parada serà a l’Hostal Pedraforca, on Clàudia Matamala, un pur nervi (diu el comunicat emès per TV3), ensenyarà que per funcionar bé cal ser a tot arreu. Després, visitarà l’Hotel Jou, on trobarà Jairo Acebillo, un restaurador que assegura que jugant al Risk no té rival. I, finalment, Josep Orriols mostrarà que la tradició és un valor afegit en qualsevol negoci.

«Joc de cartes» és un viatge per la cuina que es fa a Catalunya en forma de concurs. A cada programa, quatre restaurants amb un mateix tipus de cuina, i d’una zona determinada, s’enfrontaran entre si per aconseguir ser el millor. El guanyador s’emportarà un premi de 5.000 euros per invertir en el seu local. El programa també buscarà quin dels 4 establiments participants en cada capítol és el més sostenible i el que fa un ús més eficient de l’aigua, que es convertirà en el guanyador del Segell Blau d’Agbar.