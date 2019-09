Txernòbil i Fleabag brillen a la gala dels premis Emmy

EP El comiat de «Juego de Tronos» ha tingut un sabor agredolç en la gala dels premis Emmy. La sèrie de HBO, guanyadora de l'estatueta a Millor Drama, se'n va anar pràcticament de buit en una nit on van brillar Txernòbil i Fleabag. La minisèrie sobre el desastre nuclear es va endur tres guardons pels quatre de la comèdia de Phoebe Waller-Bridge.

En la 71a gala dels premis Emmy celebrada a Los Angeles, les triomfadores indiscutibles van ser Txernòbil i Fleabag. L'aclamada minisèrie de HBO es va coronar en la categoria de sèrie limitada en una de les candidatures més renyides, així com en direcció i guió. Gràcies a l'empenta de la ficció creada per Craig Mazin, HBO va guanyar la partida a Netflix: el servei de streaming va aconseguir un total de 27 premis davant dels 34 d'HBO.

L'adaptació de la saga de George R.R. Martin ha dit adéu ampliant el seu rècord com a sèrie amb més premis de l'Acadèmia de Televisió dels Estats Units. Un total de 59 durant les seves vuit temporades després dels dos aconseguits la passada nit: el de millor drama i també el de millor actor secundari per a Peter Dinklage, premi que guanya per quarta vegada pel seu paper com a Tyrion Lannister.

Amazon no es va quedar enrere gràcies a l'empenta d'una de les sèries de l'any. I és que Fleabag va arrasar en la categoria de comèdia, on es va emportar el premi a millor sèrie, així com guió, direcció i actriu, tot amb un nom propi: Phoebe Waller-Bridge. També destacat va ser el premi a Bill Hader com a millor actor de comèdia per Barry, sèrie d'HBO creada pel propi intèrpret, i sengles premis d'actors secundaris per a Alex Borstein i Tony Shalhoub per The Marvelous Mrs. Maisel, que van elevar la xifra de guardons per Amazon a 15.

En les categories interpretatives Ozark va donar la sorpresa amb el premi a Julie Garner, que competia amb actrius de Joc de Trons, Billy Porter va aconseguir l'Emmy al millor actor protagonista per Pose i Jodie Cormer es va emportar el guardó pel seu paper de Villanelle a Killing Eve . Per la seva banda, Succession va ser premiada amb l'estatueta a millor guió, mentre que Black Mirror: Bandersnatch va ser escollida millor pel·lícula de televisió.