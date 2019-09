Totes les novetats de la nova temporada de TV3

ACN TV3 arrenca la nova temporada refermant la seva aposta pels blocs informatius i el seguiment de l'actualitat de la mà de nous formats com 'Planta baixa', plat fort de la graella de tardor. El programa, capitanejat pel periodista Ricard Ustrell, comptarà amb un equip de "joves periodistes" que "obriran les portes" de l'actualitat social i política als espectadors, fent-la tan accessible "com un pis de planta baixa". Medi ambient, feminismes i vida digital són alguns dels temes que s'abordaran en un format que defugirà de les tertúlies per centrar-se en espais de reflexió i opinió amb nombrosos col·laboradors. A part, 'El foraster', 'Joc de cartes', 'Tot es mou', 'Preguntes freqüents', 'Està passant' i 'Polònia' són algunes de les produccions que retornaran a les pantalles pel nou curs.

En la presentació de la programació de tardor de TV3, Ustrell ha revelat el nom d'alguns dels col·laboradors que passaran per 'Planta baixa', com ara Lola Garcia, Toni Clapés, Marina Garcés, Xabi Barrena, Llucia Ramis, Carles Francino i Antoni Bassas.

El programa, que s'emetrà de dotze a dues del migdia a partir del 16 de setembre, reivindica un "periodisme de planta baixa", amb moltes "finestres" i posant l'accent en la societat amb nombroses connexions en directe a peu de carrer.

Més informació matinal

L'afany de TV3 de reforçar la programació del matí l'ha dut a crear un nou format de telenotícies, el 'TN matí', conduït per Ariadna Oltra. L'arrencada informativa del 'day time' es complementarà així amb el magazín 'Els matins', amb Lídia Heredia al capdavant.

Els telenotícies es consoliden com a pal de paller de la graella de la televisió pública catalana i els formats de comarques, migdia, vespre i cap de setmana mantindran els editors i presentadors actuals per tal de refermar les xifres positives d'audiència registrades les dues últimes temporades.

Estrenes i vells èxits d'entreteniment

La cuinera Carme Ruscalleda, el cantant Gerard Quintana, el Mago Pop i l'actriu Clara Segura seran alguns dels noms propis d''El suplent', el 'docutainment' de quatre capítols que vindrà amb TV3 aquesta tardor. Un programa que convertirà els seus protagonistes en professors substituts amb el repte d'impartir una classe basant-se en experiències i reflexions pròpies.

A més, la televisió pública es torna a vestir d'entreteniment a partir del setembre amb el retorn de formats com 'El foraster' de Quim Masferrer, que encara la seva setena temporada, o 'Joc de cartes', que es proposa en la seva tercera entrega "fer més quilòmetres que mai" per tot Catalunya. De fet, el xef Marc Ribas torna a les pantalles aquesta tardor per partida doble, ja que també presentarà el retorn de 'Cuines'.

A banda, Helena Garcia Melero i Lluís Marquina tornen al plató amb 'Tot es mou', el magazín de les tardes de TV3, que estrenarà tertulians com Carla Vall o Mireia Boya. Seguidament, l''Està passant', programa d'humor conduït per Toni Soler, reprendrà l'emissió després de 200 capítols de la mà d'Elisenda Carod i Jair Domínguez, que alhora portarà en exclusiva a les xarxes socials 'BricoHeroes', una paròdia amb el Peyu dels clàssics programes de bricolatge.

Tampoc no faltarà a la graella de tardor 'Preguntes freqüents', capitanejat per Cris Puig, que espera "seguir convidant tothom" una temporada més les nits de dissabte per analitzar l'actualitat política i social, tot mesclant-hi entreteniment.

'Com si fos ahir' seguirà a la sobretaula de TV3 a partir del dilluns 9 de setembre per encetar una tercera temporada amb noves trames i girs argumentals. A més, la cadena estrenarà aquest mateix mes 'La sala', una sèrie protagonitzada per Francesc Garrido, que encarnarà un inspector de policia especialitzat en interrogatoris.

També arribaran amb la tardor una nova remesa de capítols de 'Katalonski', amb Halldór Már, a més de la segona temporada d''Els meus pares', sota la batuta de Gemma Nierga, i quatre capítols especials d''Al cotxe', amb Eloi Vila.

Repetiran un curs més els cèlebres formats d''APM?', 'Zona Zàping' i 'Polònia', alhora que tornaran 'Atrapa'm si pots', 'Quan arribin els marcians' i 'L'ofici de viure'. A més, s'estrenarà 'Gent de mercats', una nova docusèire dirigida per Tana Collados.

Torna el periodisme a foc lent

El 'Sense Ficció' i el '30 minuts' arribaran de nou amb la tardor a TV3 en la seva 11a i 34a temporades, respectivament. El primer, tractarà temes com el maltractament de fills a pares o les persones desaparegudes, mentre que el segon dedicarà el seu primer capítol del curs al desè aniversari de la consulta per la independència a Arenys.